Комитет Госдумы ко второму чтению одобрил обнуление НДПИ при добыче газа на Ямале

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче газа и газового конденсата на участках недр, полностью или частично расположенных на полуостровах Ямал или Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и используемых исключительно для производства аммиака и водорода.

Предлагаемая дата рассмотрения проекта Госдумой — 12 июля.

Напомним, законопроект правительство России внесло в Госдуму в конце апреля. Согласно ему, нулевая ставка НДПИ будет действовать до достижения накопленного объема добычи 250 млрд куб. м газа. Изначально законопроект позволял понизить ставку налога для проектов аммиака и водорода, использующих природный газ и газовый конденсат, добываемый только на участках недр на Ямале и Гыдане.

Сейчас же комитет одобрил поправку, которая позволит установить пониженную ставку для таких проектов независимо от места добычи газа. Кроме того, приняты поправки по применению нулевого НДПИ при добыче газа для производства сжиженного природного газа (СПГ).

Проекты по производству аммиака и водорода на Ямале и Гыдане, запускаемые с 2025 года, принадлежат НОВАТЭКу.

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