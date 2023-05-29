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Коммерсантъ FM
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Комитет Госдумы рекомендовал одобрить обнуление НДПИ при добыче газа на Ямале

Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал одобрить в первом чтении законопроект о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче газа и газового конденсата на участках недр, полностью или частично расположенных на полуостровах Ямал или Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и используемых исключительно для производства аммиака и водорода, передает «Интерфакс».

Соответствующий законопроект правительство России внесло в Госдуму в конце апреля. Согласно документу, нулевая ставка НДПИ будет действовать до достижения накопленного объема добычи 250 млрд куб. м газа.

Законопроект также предлагает наделить производителя газа в ЯНАО правом снижать ставку налога на прибыль на ту долю, которая зачисляется в бюджет субъекта РФ (сейчас 17%). Для этого компания должна быть резидентом Арктической зоны, для которой действует нулевая ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет.

Проекты по производству аммиака и водорода на Ямале и Гыдане, запускаемые с 2025 года, принадлежат НОВАТЭКу. Как выяснил «Ъ», в апреле 2022 года глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил у правительства обнулить НДПИ для проекта по производству аммиака «Обский ГХК» на Ямале.

Подробнее о перспективах обнуления НДПИ для проектов НОВАТЭКа на Ямале — в материале «Из аммиака испаряются налоги».

Эрдни Кагалтынов

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