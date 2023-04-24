Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из аммиака испаряются налоги

Власти обнулили НДПИ для проекта НОВАТЭКа

Правительство по просьбе НОВАТЭКа согласилось на обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа, который используется при производстве аммиака и водорода в Арктике. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Пока под льготу попадает только один проект — Обский ГХК НОВАТЭКа. Но и его статус неясен: в сентябре компания поставила проект на паузу из-за санкций. Исходно НОВАТЭК планировал продавать аммиак европейским и японским компаниям.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении нулевого НДПИ на газ для проектов по производству аммиака и водорода на Ямале и Гыдане, запускаемых с 2025 года. Документ помещен в базу данных Госдумы. Как писал “Ъ”, о льготных налоговых ставках для проекта Обского ГХК (см. “Ъ” от 11 апреля 2022 года) просил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Законопроект предполагает введение нулевой ставки НДПИ при добыче газа и газового конденсата на участках недр, полностью или частично расположенных на полуостровах Ямал или Гыдан и используемых исключительно для производства аммиака и водорода. Помимо этого, у производителей есть возможность снизить ставку налога на прибыль на ту долю, которая зачисляется в бюджет субъекта РФ (сейчас 17%). Для этого компания должна быть резидентом Арктической зоны, для которой действует нулевая ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет.

Аналогичные льготы уже действуют для СПГ-заводов НОВАТЭКа, расположенных севернее 65-й параллели. Так, Утреннее месторождение строящегося проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» и Южно-Тамбейское месторождение «Ямал СПГ» были освобождены от НДПИ на 12 лет с момента начала добычи.

Обский ГХК — проект по производству 2,2 млн тонн аммиака и 130 тыс. тонн водорода в год, запуск первой очереди планировался на 2026 год, второй — на 2027 год. На Обском ГХК предполагалось улавливать и закачивать в пласт до 4 млн тонн CO2 в год. Суть была в том, чтобы производить премиальную продукцию с нулевым или минимальным углеродным следом — в первую очередь для покупателей в Европе, поскольку там регулирование и введение в будущем трансграничного налога на углерод заставляют компании минимизировать выбросы. Ресурсная база проекта — Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на Ямале, с ними в единый производственный комплекс позже планировалось объединить Нейтинское и Арктическое месторождения.

На сегодняшний день статус проекта неясен. В сентябре 2022 года Леонид Михельсон говорил, что НОВАТЭК приостановил рассмотрение Обского ГХК. «Мы практически прошли стадию pre-FEED. Нам он понятен, но в связи с санкциями мы его пока взвесили, не принимаем решение»,— сообщал господин Михельсон. При этом он добавил, что «аммиак нужен», компания готова реализовать Обский ГХК и вся трубопроводная инфраструктура делается сразу под Обский ГХК и смежный с ним проект Обского СПГ.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что перспективными рынками аммиака и водорода для российских проектов могут стать страны АТР. Среди возможных направлений использования — для производства электроэнергии, использование в качестве бункерного топлива и др. Пока что эти рынки сравнительно невелики, отмечает он. МЭА оценивает глобальный рынок аммиака в качестве бункерного топлива в 1–31 млн тонн в зависимости от сценария, но он будут быстро расти после 2030 года.

НОВАТЭК до начала военного конфликта на Украине уже начинал привлекать партнеров в проект Обского ГХК. Так, в конце 2021 года было подписано соглашение об основных условиях поставки 1,2 млн тонн «голубого» аммиака с немецкой Uniper, однако позднее немецкая компания сообщила, что останавливает все новые инвестиции в российский ТЭК. Аналогичное заявление сделала немецкая RWE, с которой в декабре 2021 года был подписан меморандум о поставках аммиака и водорода с этого проекта. Также, по данным “Ъ”, японская Mitsui вела переговоры с НОВАТЭКом о вхождении в Обский ГХК и о покупке части объемов. Текущий статус этих переговоров неизвестен.

Татьяна Дятел

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...