Из аммиака испаряются налоги

Правительство по просьбе НОВАТЭКа согласилось на обнуление налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для газа, который используется при производстве аммиака и водорода в Арктике. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Пока под льготу попадает только один проект — Обский ГХК НОВАТЭКа. Но и его статус неясен: в сентябре компания поставила проект на паузу из-за санкций. Исходно НОВАТЭК планировал продавать аммиак европейским и японским компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении нулевого НДПИ на газ для проектов по производству аммиака и водорода на Ямале и Гыдане, запускаемых с 2025 года. Документ помещен в базу данных Госдумы. Как писал “Ъ”, о льготных налоговых ставках для проекта Обского ГХК (см. “Ъ” от 11 апреля 2022 года) просил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Законопроект предполагает введение нулевой ставки НДПИ при добыче газа и газового конденсата на участках недр, полностью или частично расположенных на полуостровах Ямал или Гыдан и используемых исключительно для производства аммиака и водорода. Помимо этого, у производителей есть возможность снизить ставку налога на прибыль на ту долю, которая зачисляется в бюджет субъекта РФ (сейчас 17%). Для этого компания должна быть резидентом Арктической зоны, для которой действует нулевая ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет.

Аналогичные льготы уже действуют для СПГ-заводов НОВАТЭКа, расположенных севернее 65-й параллели. Так, Утреннее месторождение строящегося проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» и Южно-Тамбейское месторождение «Ямал СПГ» были освобождены от НДПИ на 12 лет с момента начала добычи.

Обский ГХК — проект по производству 2,2 млн тонн аммиака и 130 тыс. тонн водорода в год, запуск первой очереди планировался на 2026 год, второй — на 2027 год. На Обском ГХК предполагалось улавливать и закачивать в пласт до 4 млн тонн CO2 в год. Суть была в том, чтобы производить премиальную продукцию с нулевым или минимальным углеродным следом — в первую очередь для покупателей в Европе, поскольку там регулирование и введение в будущем трансграничного налога на углерод заставляют компании минимизировать выбросы. Ресурсная база проекта — Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения на Ямале, с ними в единый производственный комплекс позже планировалось объединить Нейтинское и Арктическое месторождения.

На сегодняшний день статус проекта неясен. В сентябре 2022 года Леонид Михельсон говорил, что НОВАТЭК приостановил рассмотрение Обского ГХК. «Мы практически прошли стадию pre-FEED. Нам он понятен, но в связи с санкциями мы его пока взвесили, не принимаем решение»,— сообщал господин Михельсон. При этом он добавил, что «аммиак нужен», компания готова реализовать Обский ГХК и вся трубопроводная инфраструктура делается сразу под Обский ГХК и смежный с ним проект Обского СПГ.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов полагает, что перспективными рынками аммиака и водорода для российских проектов могут стать страны АТР. Среди возможных направлений использования — для производства электроэнергии, использование в качестве бункерного топлива и др. Пока что эти рынки сравнительно невелики, отмечает он. МЭА оценивает глобальный рынок аммиака в качестве бункерного топлива в 1–31 млн тонн в зависимости от сценария, но он будут быстро расти после 2030 года.

НОВАТЭК до начала военного конфликта на Украине уже начинал привлекать партнеров в проект Обского ГХК. Так, в конце 2021 года было подписано соглашение об основных условиях поставки 1,2 млн тонн «голубого» аммиака с немецкой Uniper, однако позднее немецкая компания сообщила, что останавливает все новые инвестиции в российский ТЭК. Аналогичное заявление сделала немецкая RWE, с которой в декабре 2021 года был подписан меморандум о поставках аммиака и водорода с этого проекта. Также, по данным “Ъ”, японская Mitsui вела переговоры с НОВАТЭКом о вхождении в Обский ГХК и о покупке части объемов. Текущий статус этих переговоров неизвестен.

Татьяна Дятел