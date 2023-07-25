Нижегородские власти возьмутся за цифровое развитие военкоматов

Заксобрание Нижегородской области в четверг примет поправки в региональный закон о праве госсобственности, которые разрешат региональной власти безвозмездно передавать различное движимое имущество военным комиссариатам. Это позволит обеспечить их развитие в части цифровизации работы и повысит уровень доступа военкоматов к информационным, аналитическим и иным системам, отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В сложившей политической ситуации деятельность органов власти, в том числе, направлена на поддержку органов военного управления», – отметили в правительстве Нижегородской области при представлении поправок. Один из депутатов на это критически заметил, что по модернизации военкоматов «20 лет ничего не делалось, а теперь, задрав штаны, бежим за комсомолом». Материально-техническое обеспечение военкоматов за счет средств бюджета Нижегородской области будет вестись в рамках соглашения о взаимодействии региона с Министерством обороны РФ.

После принятия поправок на закупку нового оборудования для военкоматов из областного бюджета планируется направить более 20,1 млн руб. После этого появится возможность для подключения военных комиссариатов к региональному сегменту Единой государственной информационной системы в здравоохранении и областной системе электронного документооборота. Также закупаемое оборудование позволит военным комиссариатам проводить совещания в режиме видеоконференцсвязи.

Иван Сергеев