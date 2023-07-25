Subaru представила купе BRZ tS

Компания Subaru представила новую модификацию купе BRZ — исполнение tS, адаптированное под гоночную трассу.
Автомобиль получил амортизаторы Hitachi с особыми настройками, более производительные тормоза Brembo, а также новые 18-дюймовые колеса с покрышками Michelin Pilot Sport 4. Также спорткар стал первой моделью Subaru, у которой фирменный комплекс систем помощи водителю EyeSight сочетается с механической коробкой передач.
Визуально BRZ tS отличается черной крышей и темно-серыми дисками, а в салоне новой версии предусмотрены комбинированная отделка черной кожей и нубуком с прострочкой синей нитью. По уровню оснащения новинка повторяет базовое купе в комплектации Limited.
Технически Subaru BRZ tS не отличается от прочих версий и оснащается 228-сильным атмосферным 2,4-литровым оппозитным двигателем в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Продажи новой модификации спорткара начнутся в 2024 году, а стоимость Subaru BRZ tS будет названа ближе к выходу модели на рынок.
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