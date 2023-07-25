«Испания вступает в полосу политического хаоса»

Испании может грозить политический кризис после всеобщих выборов, считают эксперты. Все дело в результатах голосования, когда ни одна партия не смогла набрать большинства в парламенте. Такой результат местные СМИ называют неожиданным: согласно некоторым опросам и экзит-полам, консерваторы должны были одержать уверенную победу. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался, как выборы в Испании могут отразиться на России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Парламентские выборы в Испании закончились сенсационно — правая оппозиционная «Народная партия», которой все опросы предсказывали уверенную победу, не дотянула до большинства. Ни самостоятельно, ни даже в союзе с ультранационалистической Vox.

Правящие социалисты, хотя и отстали от «Народной партии», выступили гораздо лучше, чем от них ожидали. Но и они, даже объединившись со всеми левыми и центристскими силами, коалицию сформировать не в состоянии.

Чисто математически это было бы возможно, если в парламентское большинство удалось бы привлечь 14 депутатов, представляющих две сепаратистские каталонские партии. Но они уже дали понять, что платой за поддержку премьера Педро Санчеса станут принципиальные уступки с его стороны в том, что касается статуса Каталонии. В первую очередь, согласие на еще один референдум об отделении провинции. На такое условие, близкое к ультиматуму, Санчес едва ли согласится.

То есть возникает политический тупик, ни одна из противоборствующих сил сформировать кабинет не в состоянии.

Вариант «большой коалиции», как когда-то в Германии, когда выигравшие выборы политические противники соглашались сосуществовать в рамках единого кабинета министров, деля власть, в испанском случае маловероятен. Значит, через несколько месяцев новоиспеченный парламент может быть распущен, и испанцам предстоят внеочередные выборы без каких-либо гарантий, что они что-то принципиально изменят: избиратели-то останутся прежними, и их политические предпочтения — тоже.

Следовательно, ситуация рискует повториться, а тогда еще одни выборы, и так до бесконечности. Нечто подобное недавно пережили Израиль (пять выборов за три с половиной года) и Болгария, тоже голосовавшая пять раз подряд.

Иными словами, Испания, правительство которой еще недавно казалось стабильным, вступает в полосу политического хаоса. И здесь речь идет не о Болгарии (при всем к ней уважении), а об одной из четырех крупнейших и ключевых стран ЕС. К тому же именно сейчас Мадрид председательствует в Евросоюзе и будет возглавлять его до конца года.

Вот только правительству Санчеса, которое окажется в подвешенном состоянии, будет явно не до внешней политики, не до глобальных инициатив, о которых было объявлено накануне председательства.

Какое значение исход испанских выборов может иметь для Москвы? В отечественных экспертных кругах почему-то популярна теория, что правые, а еще лучше ультраправые силы в Европе, склонны в большей степени воспринимать аргументы Кремля и готовы выступить за компромиссы на украинском направлении и за смягчение санкций.

Жизнь, однако, эти представления постоянно опровергает. Когда недавно в Италии сменилось правительство, и к власти пришла коалиция правых и ультраправых, в Москве надеялись, что новый кабинет будет придерживаться более умеренной линии в отношениях с ней. Произошло прямо противоположное.

Премьер Джорджа Мелони, в свое время хвалившая Бенито Муссолини, стала одним из самых безоговорочных союзников США на континенте, а ее подход к России гораздо больше напоминает позицию Польши и балтийских государств, чем курс предыдущих итальянских правительств. Та же ситуация с Грецией, где у власти правый премьер Кириакос Мицотакис.

В общем, отнюдь не факт, что приход к власти в Испании «Народной партии» в союзе с ультранационалистами из Vox привел бы к смягчению политики Мадрида на российском направлении. Вполне могло быть и наоборот, а, значит, нынешняя ситуация политического хаоса в стране, возглавляющей Евросоюз, Кремлю скорее выгодна.

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