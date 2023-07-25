В Нижнем Новгороде не стали строить музей за полмиллиарда рублей

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, отложен вопрос со строительством здания музея для мультимедийного парка «Россия – моя история» (сейчас эта экспозиция располагается в главном ярмарочном доме).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В 2022 году на разработку проектно-сметной документации и строительство музея были выделены лимиты в размере 500 млн руб. В октябре 2022 года средства в объеме 450 млн руб. были секвестированы. Средства в объеме 50 млн руб. планировалось направить на проектно-изыскательские работы. Но по итогу прошлого года средства не были использованы и в полном объеме возвращены в бюджет», – сообщили в минкульте. Строительство здания музея было отложено на неопределенный срок, так как его стоимость «по укрупненным расчетам значительно превышала выделенные лимиты», уточнили в министерстве.

Вопрос об использовании 500 млн руб., запланированных в бюджете в прошлом году на создание в парке Победы музейного комплекса в заксобрании поднял вице-спикер от КПРФ Владислав Егоров. Он попросил областное правительство предоставить официальные данные о расходовании бюджетных средств и судьбе этого проекта.

Иван Сергеев