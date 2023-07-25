На рынок РФ до конца года выйдут автомобили ORA и WEY

Дистрибутор автомобилей Haval в РФ до конца 2023 года запустит в стране еще два бренда автомобилей ORA и WEY, рассказал в интервью «Ъ» исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. «ORA — это полностью электрические автомобили. WEY — это гибридные кроссоверы. Я могу подтвердить, что мы готовимся к запуску этих двух брендов в России до конца этого года»,— сообщил он.

Головной китайский автоконцерн Great Wall Motors в 2022 году вышел с брендами ORA и WEY на европейский рынок, представив автомобили на Парижском автосалоне. Это были три электромобиля ORA Funky Cat, Funky Cat GT и The Next Ora Cat, а также две модели с подключаемым гибридом WEY Coffee 01 и WEY Coffee 02. Машины ранее продавались в Китае, но их названия отличаются от европейского рынка: например, Ora Funky Cat представлен как Ora Good Cat в Китае.

Подробнее о новых моделях — в интервью главы «Хавейл Мотор Рус» Андрея Акифьева «Мы не живем моментом».

Ольга Никитина