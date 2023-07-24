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Минспорт признал лазерный бой и гонки дронов видами спорта

Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта, внеся их во Всероссийский спортивный реестр. Приказ от 20 июня опубликован сегодня, 24 июля.

Во Всероссийский реестр видов спорта также включены:

  • брейкинг;
  • воздушная гимнастика;
  • многоборье «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Эти виды спорта не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, отметили в министерстве.

Во Всероссийский реестр видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, включены:

  • авиационные гонки;
  • зимнее плавание;
  • фиджитал-спорт.

Комплекс ГТО существовал в СССР с 1931 по 1991 год. Указ о создании аналога советской системы нормативов президент Владимир Путин подписал в 2014 году.

Мария Федотова

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