Минспорт признал лазерный бой и гонки дронов видами спорта

Минспорт России признал гонки дронов и лазерный бой видами спорта, внеся их во Всероссийский спортивный реестр. Приказ от 20 июня опубликован сегодня, 24 июля.

Во Всероссийский реестр видов спорта также включены:

брейкинг;

воздушная гимнастика;

многоборье «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Эти виды спорта не являются национальными, военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, отметили в министерстве.

Во Всероссийский реестр видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне, включены:

авиационные гонки;

зимнее плавание;

фиджитал-спорт.

Комплекс ГТО существовал в СССР с 1931 по 1991 год. Указ о создании аналога советской системы нормативов президент Владимир Путин подписал в 2014 году.

Мария Федотова