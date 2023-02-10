Республичные торги

В рамках банкротства книжной сети «Республика» будет выставлена на продажу ее интеллектуальная собственность, в том числе основной бренд. Начальная цена составляет 53,5 млн руб. Франчайзи «ПроЛайф» казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова, который сейчас управляет офлайн-магазинами, по закону сможет использовать марку и после ее продажи. Однако новый правообладатель будет вправе запустить свои книжные магазины под тем же названием, предупреждают юристы. Бренд «Республики» узнаваем и, возможно, будет интересен новичку в книжном ритейле, который мог бы перезапустить бизнес, говорят участники книжного рынка.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В рамках банкротства ООО «Республика» 23 марта пройдут торги, на которые выставлены товарные знаки книжной сети, а также ее мобильные приложения и сайт. Сообщение об этом на портале Федресурса опубликовал конкурсный управляющий банкрота Алексей Николаев. Среди активов, выставленных единым лотом,— товарные знаки «Республика», «Respublica», «Республика книг», «ipublica», «Айпублика», дизайн концепции «Made in Respublica» и дизайн-концепция оформления бумажных пакетов. В лот включены мобильное приложение для Android и интернет-сайт сети. Начальная цена активов составляет 53,5 млн руб.
«Республика» была основана владельцем производителя продуктов «Дымов» Вадимом Дымовым. Компания управляла примерно 40 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Банкротство сети началось 16 ноября 2020 года. «Непоправимый ущерб» «Республике», как утверждали в самой компании, нанесла пандемия. Но проблемы у сети, чей убыток достигал 120 млн руб., начались еще раньше, партнеры компании связывали ее трудности с агрессивным ростом и давлением на книжную розницу со стороны онлайн-торговли.
С началом банкротства «Республика» передала все офлайн-магазины франчайзи, а само ООО управляло с тех пор только интернет-магазином (см. “Ъ” от 19 ноября 2020 года). Сейчас у сети восемь офлайн-точек в Москве. Они находятся под управлением ООО «ПроЛайф». Само ООО на 99% принадлежит ООО «Интел-Руал», которым владеет Игорь Дериглазов — основатель холдинга «Меломан», развивающего схожие по формату магазины в Казахстане (см. “Ъ” от 15 декабря 2021 года).
«С ООО "Республика" у нас заключен лицензионный договор, законодательство не предусматривает его прекращение при смене правообладателя. В случае споров с новым правообладателем мы готовы продолжить работу под другим товарным знаком, который успешно зарекомендовал себя в Казахстане и уже зарегистрирован в РФ»,— заявила “Ъ” коммерческий директор «ПроЛайф» Наталия Яковлева. Речь, вероятно, идет о марках Meloman (интернет-магазин в Казахстане) и Marwin (офлайн-магазины в Алматы).
Франчайзи имеет право продолжить использовать товарный знак «Республики» после его продажи, поясняет партнер «Сотби» Антон Красников, новому правообладателю просто перейдет право требовать уплаты вознаграждения.
Проблемы у франчайзи возникнут, если в процессе торгов или дальнейших сделок по перепродаже интеллектуальная собственность будет разделена между разными лицами, уточняет старший юрист Birch Legal Алексей Дарков: «Если права на товарные знаки перейдут одному лицу, а на иные объекты интеллектуальной собственности — другому, то формально договор франчайзинга прекратит свое действие». Может сложиться ситуация, когда какой-то период на рынке одновременно будут работать две сети — управляемая франчайзи и новым владельцем бренда, тогда последнему нужно будет синхронизировать работу магазинов, говорит Алексей Дарков.
«Республика» — узнаваемый бренд, особенно в Москве, однако многие дистрибуторы перестали отгружать свою продукцию в сеть, что повлияло на ее ассортимент, отмечает собеседник на издательском рынке. Он сомневается, что бренд будет интересен существующим игрокам в книжном ритейле, однако «возможно, лот заинтересует новичков». Другой источник “Ъ” полагает, что претендентами на бренд могут стать такие игроки, как «СберМаркет» или «Яндекс.Маркет», для усиления книжного направления своего бизнеса.