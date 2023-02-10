Республичные торги

В рамках банкротства книжной сети «Республика» будет выставлена на продажу ее интеллектуальная собственность, в том числе основной бренд. Начальная цена составляет 53,5 млн руб. Франчайзи «ПроЛайф» казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова, который сейчас управляет офлайн-магазинами, по закону сможет использовать марку и после ее продажи. Однако новый правообладатель будет вправе запустить свои книжные магазины под тем же названием, предупреждают юристы. Бренд «Республики» узнаваем и, возможно, будет интересен новичку в книжном ритейле, который мог бы перезапустить бизнес, говорят участники книжного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рамках банкротства ООО «Республика» 23 марта пройдут торги, на которые выставлены товарные знаки книжной сети, а также ее мобильные приложения и сайт. Сообщение об этом на портале Федресурса опубликовал конкурсный управляющий банкрота Алексей Николаев. Среди активов, выставленных единым лотом,— товарные знаки «Республика», «Respublica», «Республика книг», «ipublica», «Айпублика», дизайн концепции «Made in Respublica» и дизайн-концепция оформления бумажных пакетов. В лот включены мобильное приложение для Android и интернет-сайт сети. Начальная цена активов составляет 53,5 млн руб.

«Республика» была основана владельцем производителя продуктов «Дымов» Вадимом Дымовым. Компания управляла примерно 40 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Банкротство сети началось 16 ноября 2020 года. «Непоправимый ущерб» «Республике», как утверждали в самой компании, нанесла пандемия. Но проблемы у сети, чей убыток достигал 120 млн руб., начались еще раньше, партнеры компании связывали ее трудности с агрессивным ростом и давлением на книжную розницу со стороны онлайн-торговли.

С началом банкротства «Республика» передала все офлайн-магазины франчайзи, а само ООО управляло с тех пор только интернет-магазином (см. “Ъ” от 19 ноября 2020 года). Сейчас у сети восемь офлайн-точек в Москве. Они находятся под управлением ООО «ПроЛайф». Само ООО на 99% принадлежит ООО «Интел-Руал», которым владеет Игорь Дериглазов — основатель холдинга «Меломан», развивающего схожие по формату магазины в Казахстане (см. “Ъ” от 15 декабря 2021 года).

«С ООО "Республика" у нас заключен лицензионный договор, законодательство не предусматривает его прекращение при смене правообладателя. В случае споров с новым правообладателем мы готовы продолжить работу под другим товарным знаком, который успешно зарекомендовал себя в Казахстане и уже зарегистрирован в РФ»,— заявила “Ъ” коммерческий директор «ПроЛайф» Наталия Яковлева. Речь, вероятно, идет о марках Meloman (интернет-магазин в Казахстане) и Marwin (офлайн-магазины в Алматы).

Франчайзи имеет право продолжить использовать товарный знак «Республики» после его продажи, поясняет партнер «Сотби» Антон Красников, новому правообладателю просто перейдет право требовать уплаты вознаграждения.

Проблемы у франчайзи возникнут, если в процессе торгов или дальнейших сделок по перепродаже интеллектуальная собственность будет разделена между разными лицами, уточняет старший юрист Birch Legal Алексей Дарков: «Если права на товарные знаки перейдут одному лицу, а на иные объекты интеллектуальной собственности — другому, то формально договор франчайзинга прекратит свое действие». Может сложиться ситуация, когда какой-то период на рынке одновременно будут работать две сети — управляемая франчайзи и новым владельцем бренда, тогда последнему нужно будет синхронизировать работу магазинов, говорит Алексей Дарков.

«Республика» — узнаваемый бренд, особенно в Москве, однако многие дистрибуторы перестали отгружать свою продукцию в сеть, что повлияло на ее ассортимент, отмечает собеседник на издательском рынке. Он сомневается, что бренд будет интересен существующим игрокам в книжном ритейле, однако «возможно, лот заинтересует новичков». Другой источник “Ъ” полагает, что претендентами на бренд могут стать такие игроки, как «СберМаркет» или «Яндекс.Маркет», для усиления книжного направления своего бизнеса.

Валерия Лебедева, Анна Занина