Wartsila и Балтийский завод перетягивают юрисдикцию

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу Wartsila Solutions Oy на решение, согласно которому компания должна вернуть АО «Балтийский завод» €5,1 млн убытков по договорам поставки судового оборудования. Эксперты полагают, что шансов на положительный исход у финской компании нет. Однако отмечают, что тяжбы могут затянуться на пять лет. Но главный вопрос — как вернуть денежные средства, учитывая санкции и иные ограничения. АО может рассчитывать на них только после отмены санкций. В качестве варианта верфь рассматривает возможность возврата через поиск имущества и дебиторской задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству апелляционную жалобу Wartsila Solutions Oy. Заседание по жалобе назначено на 23 августа 2023 года, говорится в картотеке арбитражных дел. Финская компания пытается оспорить решение, согласно которому должна вернуть АО «Балтийский завод» €5,1 млн убытков, процентов по договорам поставки судового оборудования. Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 16.08.2022), речь идет о дейдвудном устройстве и дизель-генераторах, которые должны были поставить на ледоколы проекта 22220 «Якутия» и «Чукотка».

По данному контракту суд рассматривал еще один иск на 469,28 млн рублей: верфь направила его к Wartsila Oyj Abp, выступавшей поручителем. В мае 2023 года дело было прекращено. Как уточнили в пресс-службе Балтийского завода, данное решение верфь планирует обжаловать, апелляционная жалоба уже подана в суд.

«Для Балтийского завода важно не только вернуть необоснованно удерживаемый аванс при отказе в поставках, но и взыскать впоследствии убытки. Возврат средств будет осуществляться от попыток получить исполнение на территории Финляндии на основе принципа взаимности, до поиска имущества и дебиторской задолженности с последующим трансграничным банкротством Wartsila Solutions Oy в российской юрисдикции»,— прокомментировали «Ъ-СПб» в пресс-службе верфи.

Там же уточнили, что суть апелляционной жалобы финской компании — обжалование правомочия российской судебной системы рассматривать спор при наличии действительной арбитражной оговорки в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Иными словами, Wartsila указывает, что рассмотрение дела должно происходить в европейском арбитраже, как сказано в контракте. Однако Балтийский завод не может подать иск, так как мешают санкции и ограничения по въезду в европейские страны. Поэтому компания воспользовалась поправками в ст. 248 АПК РФ, которые появились в 2020 году и устанавливают порядок рассмотрения споров с участием подсанкционных лиц в российской юрисдикции.

В настоящий момент Балтийский завод занимается строительством атомных ледоколов проекта 22220 для обслуживания Северного морского пути. Заказчиком выступает ФГУП «Атомфлот». Уже построены и сданы три атомохода: головной «Арктика» и серийные «Сибирь» и «Урал». Сдача двух атомоходов «Якутия» и «Чукотка» запланирована на 2024 и 2025 годы соответственно. В начале февраля 2023 года были подписаны контракты на строительство пятого и шестого атомоходов — «Камчатка» и «Сахалин» (см. «Ъ-СПб» от 28.03.2023). Их ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2028 года и декабрь 2030 года соответственно. Ранее среди возможных рисков реализации проекта 22220 эксперты называли смену поставщиков оборудования для ледоколов. «Все оборудование Wartsila Балтийский завод успешно замещает собственным производством в кооперации с российскими судостроительными заводами. Резервным дизель-генераторам найден аналог через российского посредника»,— уточнили в пресс-службе верфи.

«Целый ряд верфей столкнулся с проблемой поставки комплектующего судового оборудования. История стандартная: авансовые платежи не возвращены, оборудование не поставлено. Но более того, возврат авансов осложнен санкциями и иными проблемами. Предполагаю, что аналогичных исков со временем будет больше. Конечно, зарубежные компании не готовы возвращать средства, да и не могут провести их тем более в адрес подсанкционных компаний. Крайне маловероятно, что у Wartsila есть шансы оспорить решение, поэтому дальше встает вопрос, какое имущество на территории России осталось у Wartsila. Исходя из этого может быть понятно, на что может рассчитывать Балтийский завод»,— комментирует генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Корпорация Wartsila (головной офис — Хельсинки, Финляндия) осуществляет свою деятельность через 200 представительств в более чем 70 странах мира и специализируется на проектировании и производстве двигателей и других систем для судоходной индустрии, нефтедобывающей, электрической и других отраслей промышленности.

Денис Перепелица, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова, предположил, что тяжбы могут затянуться на пять лет. «Вероятно, часть этих долгов (уплаченных финской компании авансов) может быть возвращена путем переуступки прав требования, что позволит избежать длительных тяжб и вернуть если не все средства, то хотя бы часть»,— говорит эксперт.

Алла Михеенко