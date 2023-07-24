В Гуанчжоу протестируют трансграничный интернет для ученых

Власти китайского города Гуанчжоу собираются протестировать создание трансграничного интернета с ограниченным доступом для ученых. Об этом пишет гонконгская South China Morning Post со ссылкой на заявление властей Гуанчжоу.

Это нововведение должно облегчить исследователям доступ к зарубежным научным источникам в условиях так называемого великого китайского файервола — системы фильтрации и цензурирования интернет-контента в Китае. Из-за этого многие зарубежные сайты и сервисы недоступны в стране, а ученым приходится пользоваться VPN и другими способами обхода ограничений.

Пилотный проект даст возможность пользоваться трансграничным интернетом в одном из районов Гуанчжоу — Наньша. При этом доступ к нему будет только у ученых и студентов, включенных в специальные списки.

Проект — часть более широкой инициативы «Территория Большого залива». Она предусматривает расширение экономического, научного и других видов сотрудничества Гуанчжоу с Гонконгом и Макао.

Яна Рождественская