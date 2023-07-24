Спрос на жилье в Сочи с начала года вырос на 42%

В январе-июне 2023 года количество сделок на первичном рынке недвижимости в Сочи выросло на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли аналитики федерального девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Чаще всего недвижимость на курорте покупали жители Москвы: их доля составила 16%, снизившись за год на 1,8 п.п. На второе место по количеству покупателей вышла Московская область. Доля региона в первом полугодии выросла с 3,8 до 5,7%. На третью строчку опустился Санкт-Петербург – 3,4% против 6,5% — в январе-июне 2022 года.

В топ-5 рейтинга также вошли Башкортостан (3%) и Новосибирск (2,7%). В прошлом году эти два региона были в числе аутсайдеров списка: Башкортостан находился на 17-м месте, Новосибирск — на 62-м.

В первую десятку также попал сам Сочи (6-е место, 2,7%), Ростов-на-Дону (2,3%), Белгородская область, Красноярский край и Челябинск (по 1,9%). В целом, по итогам первого полугодия жильем в Сочи интересовалось на 34 региона/города больше, чем год назад.

По словам коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Ольги Нарт, около 50-70% недвижимости в Сочи покупают с инвестиционными целями. Однако немало и тех, кто приобретает жилье для постоянного проживания или сезонного отдыха.

Александр Орлов

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