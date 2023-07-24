Депутат Аксаков спрогнозировал курс доллара США в 90 рублей на ближайшие месяцы

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что курс российской валюты в течение ближайших месяцев не будет резко меняться и останется на уровне около 90 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По мнению господина Аксакова, резких колебаний курса рубля сейчас ожидать не следует и он останется «примерно на тех же уровнях, что и сейчас». «Рубль стабилизировался. В этих пределах, я думаю, он и будет функционировать — примерно 90 руб./$. То есть, не будет его снижения особенного, не будет и его укрепления»,— сообщил парламентарий (цитата по ТАСС).

Депутат Госдумы признал, что на ситуацию с курсом рубля оказали серьезное влияние расходы бюджета на новые регионы РФ (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области) и проведение военной операции на Украине. При этом главным фактором, оказывающим давление на курс национальной валюты он назвал «увеличение импорта для возмещения того сокращения, которое мы наблюдали в 2022 году».

24 июля торги на Мосбирже закрылись на отметке 90,5 руб./$. Центробанк РФ установил курс доллара США на 25 июля на уровне 90,48 руб./$.

О ситуации с курсом рубля читайте в материале «Ъ» «Наличествует подорожание токсичных валют».

Александр Кислов