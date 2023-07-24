Премьер взял курс на восток

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник прилетел во Владивосток — первую точку четырехдневной поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Визит пришелся на время проведения форума «Развитие малых городов», к работе которого присоединилась и делегация из центра. Также московских гостей ознакомили с инвестиционной деятельностью в Приморье и, в частности, с пошедшими в этом году в рост показателями спецадминрайона на острове Русский — особого льготного режима, созданного для приема возвращающихся в РФ капиталов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поездка премьер-министра Михаила Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири началась с обсуждения в целом небольших проблем малых городов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Поездка премьер-министра Михаила Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири началась с обсуждения в целом небольших проблем малых городов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Традиционная для второй половины лета поездка Михаила Мишустина на Дальний Восток началась с визита во Владивосток, во вторник премьер направится в Улан-Удэ, а затем — в регионы Сибири. Правительственная делегация прибыла на остров Русский — посетив Дальневосточный федеральный университет, который обычно принимает гостей Восточного экономического форума. В понедельник же здесь проходил форум «Развитие малых городов».

Но прежде чем присоединиться к его работе, Михаил Мишустин ознакомился с инвестиционными планами Приморья. Как доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, на Приморский край приходится 71% от общего числа реализуемых на Дальнем Востоке проектов, по объему инвестиций — почти 40%. Всего запланировано 2,8 трлн руб. вложений, пока их осуществлено на 590 млрд руб.

Важным фактором инвестактивности региона Алексей Чекунков назвал развитие специального административного района (САР) на острове Русский. Он, напомним, создан с прицелом на возвращение капиталов в РФ и предусматривает набор льгот (второй спецадминрайон — в Калининградской области).

С начала 2023 года количество резидентов восточного САР увеличилось втрое по сравнению с 2022-м — плюс 43 к уже переехавшим 17-ти, их совокупные активы приближаются к 5 трлн руб.

Режим в 2022 году был расширен, в частности, за счет возможности переезда российских компаний, на прошлой же неделе Госдума одобрила и возможность регистрации в САР в порядке инкорпорации — то есть создания иностранным учредителем новой компании, когда смена юрисдикции сильно затруднена или невозможна.

Среди изложенных премьеру проблем — нехватка рабочей силы. Гендиректор ООО «Морской порт Суходол» Сергей Кропотов сообщил, что его компания даже начала работать с УФСИН, чтобы набрать рабочих. Михаил Мишустин в качестве возможного решения проблемы кадров назвал более активное использование цифровых платформ для привлечения сотрудников.

Последовавшее затем погружение в повестку форума малых городов премьер-министр начал с осмотра выставки проектов благоустройства, представленных весьма широко: помимо детских площадок, были роботы-дворники и даже скульптура тигра от УФСИН. В малых городах, отметил Михаил Мишустин, проживает более 40 млн человек — и одним из ключевых запросов является улучшение жилищных условий и благоустройство. В рамках поддержки этого стремления на проекты благоустройства по проекту «Формирование городской среды» направлено 290 млрд руб., из них больше половины приходится на федеральный бюджет. Также премьер напомнил о льготных ипотечных программах — за первое полугодие выдано около 300 тыс. таких займов, из них 120 тыс. приходится на частное домостроение, которое преобладает в малых городах.

Отметим, что к форуму правительство приготовило еще одно решение. Утверждено постановление, смягчающее подход к ведению деятельности на территориях опережающего развития (ТОР) в моногородах (этот режим предполагает льготы для инвестпроектов). Если раньше для каждой ТОР утверждался свой список разрешенных видов деятельности, что ограничивало вариативность проектов, то теперь будет действовать перечень запрещенных направлений работы, общий для всех ТОР в моногородах. В нем, в частности,— производство подакцизных товаров, финансовые услуги и торговля.

Евгения Крючкова, Владивосток