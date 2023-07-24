В Сысерти собрали четыре элемента

Четвертый фестиваль «Лето на заводе» будет проходить по выходным с 29 июля по 27 августа на территории завода Турчаниновых — Соломирских в Сысерти (Свердловская область). В программе — выставки, мастер-классы, лекции, кинопоказы, театральные постановки. Организаторы прогнозируют, что фестиваль посетят более 60 тыс. человек.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Лето на заводе»

Фото: Ева Коршунова Фестиваль «Лето на заводе»

Фото: Ева Коршунова

В концепции фестиваля организаторы учитывают четыре элемента: камень, воздух, огонь и воду. Когда-то эти элементы участвовали в производстве уральского железа. Камень — символ недр. Вода давала энергию, которая приводила в движение заводские механизмы. Воздух раздувал огонь в доменных печах, а огонь плавил руду. Теперь старая и новая мифология места объединены: «Креатив — новое железо».

Сысертский железоделательный завод был построен в 1732 году по приказу горного начальника уральских заводов Вильгельма де Геннина. Позже его владельцем стала семья Турчаниновых — Соломирских. Здание завода — памятник архитектуры федерального значения. До недавнего времени территория завода была заброшена. С 2020 года на ней создается креативный кластер «На заводе». Расстояние от Сысерти до Екатеринбурга около 45 км.

Четыре года назад завод Турчаниновых — Соломирских «переродился», получил вторую жизнь. Теперь на нем производят не железо, а креатив. Основные элементы приобретают новый смысл. Воздух — символ прорывных идей, витающих в воздухе. Вода символизирует слияние: сотрудничество и коллаборации. Камень — символ уральского характера, решительности, настойчивости и непоколебимости. Огонь — страсть к своему делу, символ перехода из одного состояния в качественно новое. Соединение этих элементов дает новый сплав и рождает креативный продукт. Как пояснили организаторы, во время фестиваля каждые выходные месяца будут посвящены одному из элементов.

Открытие «Лета на заводе» пройдет в субботу, 29 июля. Хедлайнером станет уральская группа «Обе две». Кроме того, выступят группа Blues Bastards и один из самых перспективных молодых коллективов «Внимание, Брусника!». Всего запланировано 10 концертов, пять театральных событий, кинопоказы, более 25 лекций и мастер-классов и 12 экскурсий. 30 июля в Сысерть приедут московская группа «Друг диджея» и оркестр Kickin' Jass Orchestra. В бывшем мартеновском цехе, который превратился в концертный зал, состоится концерт FjordWalker. Так как выходные будут посвящены воздуху, организаторы решили провести фестиваль воздушных змеев.

В разные дни фестиваля в Сысерти выступят Свердловский филармонический оркестр, оркестр филармонии Челябинска, оркестр «Неоклассика», резиденты джазового клуба EverJazz. Во время фестиваля будет работать театральная площадка, где свои спектакли покажут Коляда-театр, Mini-театр из Челябинска, уличный театр «Маяк» из Севастополя. Будут организованы стендап-выступления известных комиков. В частности, ожидается приезд представителей Stand Up Club #1 из Москвы, хедлайнером станет комик Лев Еременко.

В рамках креативного кластера «На заводе» работает лаборатория «Антихрупкость». Ее участники приезжают в Сысерть, погружаются в историю местного фарфорового завода, знакомятся с его работниками и занимаются созданием изделий. В частности, участник лаборатории Федор Колпаков разработал к 300-летию Екатеринбурга серию фарфоровых кружек, вдохновившись достопримечательностями города в стиле конструктивизма. В кружках использованы образы Дома печати, Белой башни, гостиницы «Исеть», спорткомплекса «Динамо», Главпочтамта (Дома связи).

«Количество резидентов увеличивается из года в год. Слой людей, которые создают контент “На заводе”— 300–400 человек»,— рассказал сооснователь кластера «На заводе», программный директор фестиваля «Лето на заводе» Илья Орлов-Бунин. По его оценкам, в прошлом году фестиваль посетили около 45 тыс. человек, в этом году ожидается более 60 тыс.

Елизавета Хохлова