В Сысерти на заводе Турчаниновых-Соломирских откроют концертный зал

В бывшем мартеновском цехе на старинном уральском заводе Турчаниновых-Соломирских в Сысерти 2 июля будет открыт концертный зал, сообщили организаторы. «Зрители будут располагаться вокруг сцены, как в европейских залах, а в центре находиться музыканты и оркестр»,— рассказал креативный директор кластера «На заводе» Илья Орлов. На открытии выступит джаз-певица Флора Бичахчян с иммерсивным концертом на пересечении музыки и театра в сопровождении живой арфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Лето на заводе» на территории старинного завода Турчаниновых-Соломирских

Фото: Ева Коршунова «Лето на заводе» на территории старинного завода Турчаниновых-Соломирских

Фото: Ева Коршунова

Напомним, 3 июня открылся новый сезон ежегодного фестиваля «Лето на заводе». Он проходит с 2020 года на заводе Турчаниновых-Соломирских: с мая по сентябрь здесь работают музей, маркет, фудкорт и мастерские. В прошлом году фестиваль посетило более 40 тыс. человек. На сайте кластера «На заводе» в программе на 1-2 июля указаны пять спектаклей, четыре музыкальных концерта, экскурсии и мастер-классы.

Сысертский железоделательный завод был построен в 1732 году по приказу горного начальника Уральских заводов Вильгельма де Геннина. Позже его владельцем стал семья Турчаниновых-Соломирских. Здание завода является памятником архитектуры федерального значения. До недавнего времени территория завода была заброшена. С 2020 года на ней создается креативный кластер.

Алена Бормотова

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