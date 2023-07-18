Фарфоровые кружки в стиле конструктивизма разработали к 300-летию Екатеринбурга

К 300-летию Екатеринбурга разработана серия фарфоровых кружек, вдохновленная достопримечательностями города в стиле конструктивизма, рассказала на пресс-конференции арт-директор фарфоровой лаборатории «Антихрупкость» Алина Рахматулина. По ее словам, в кружках использованы образы Дома печати, Белой башни, гостиницы «Исеть», спорткомплекса «Динамо» и, возможно, Главпочтамта (Дома связи). Автор разработки — участник лаборатории «Антихрупкость» Федор Колпаков.

«Следующий вызов сделать тираж этих изделий. Если все будет по плану, мы уже в ближайшее время займемся распространением товаров в разные магазины, чтобы любой желающий мог купить изделие в доступном месте»,— сказала госпожа Рахматулина.

Лаборатория «Антихрупкость» — проект креативного кластера «На заводе» в Сысерти. Участники лаборатории — специалисты из разных регионов России. Они приезжают в Сысерть, погружаются в историю местного фарфорового завода, знакомятся с его работниками и занимаются созданием изделий.

Керамическое производство в Сысерти существует с XVIII века, для него использовалась глина с берега реки и заводского пруда. В 1960 году местная артель «Промкооператор» была преобразована в завод керамических изделий. Позже он стал Сысертским заводом художественного фарфора, сейчас называется «Фарфор Сысерти» (владельцами являются Екатеринбургская епархия и Корпорация развития Среднего Урала). На предприятии работает менее 70 сотрудников. Завод занимается изготовлением столовой и чайной посуды, кофейных сервизов и малосерийных декоративных изделий.

Софья Злобина

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