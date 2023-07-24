Петербург занял лидирующие позиции в опросе о качестве городской среды

87% жителей Петербурга оценивают качество городской среды положительно. Такие данные опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Аналогичное количество респондентов из Москвы также оценили качество своей городской среды как хорошее. В Уральском федеральном округе 79% респондентов высказались о благоустройстве положительно, в то время как в Дальневосточном и Сибирском округах этот показатель составил всего 50% и 54%.

Качество городской среды респонденты оценивали по многим факторам — финансирования, участия бизнеса, активности самих жителей и многого другого, однако, урбанизированность и регион проживания являются весомыми факторами оценивания. Чем крупнее город, тем чаще люди высказывают положительные мнения. В сельских территориях показатель положительной оценки составляет лишь 59%, что в полтора раза меньше, чем в столичных городах.

Также по результатам опроса, стало ясно, что многие россияне – 85% – готовы принимать участие в мероприятиях по улучшению городской среды в своем населенном пункте. Среди самых популярных мероприятий были выделены субботники – 51%, а также благоустройство дворов и придомовых территорий – 48%. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников больше всего заинтересованы в участии в голосовании за проекты благоустройства – 50% и 55%.

Ранее «Ъ-СПб» писал о подведенных итогах голосования за благоустройство в Петербурге.

Евгения Марченко

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте