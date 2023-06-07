В Петербурге подвели итоги голосования за благоустройство. Почти в каждом районе города голоса отдали по 10% от зарегистрированного числа жителей, обратила внимание «Фонтанка».

Всего за 1,5 месяца в голосовании поучаствовали около 600 тыс. петербуржцев. Город занял первое место по количеству проголосовавших. На втором месте находится Уфа (245 тыс. голосов), Самана (219 тыс. голосов).

В Петербурге первое место в голосовании занял Приморский район и территорий на Ланской улице, 3. За нее было отдано 75 тыс. голосов. При этом в районе, по данным Петростата, живет 699 тыс. человек, а в Ланском — 69 тыс.)

Второе место занял Выборгский район с благоустройством на Гренадерской улице, 10. За эту территорию проголосовали 56 тыс., всего в районе живет 541 тыс. человек, а в муниципалитете — 39 тыс.

Третье место ушло Невскому району с садом на пересечении улиц Крупской и Бабушкина. Всего в районе проживают 547 тыс. человек. Далее идет Калининский район с территорией на пересечении улиц Чугунной и Жукова (46 тыс. голосов при 536 тыс. жителях), Фрунзенский и сквер Спасателей у станции метро «Бухарестская» (39 тыс. голосов при 413 тыс. петербуржцев) и Кировский район со сквером вдоль реки Дачной на Ленинском проспекте (11 тыс. человек при 335 тыс. жителей).

За пляж Северный в Сестрорецке проголосовали 7 тыс. человек — официально там проживает около 80 тыс. В Кронштадте за благоустройство пляжа южнее Цитадельского шоссе, 2 проголосовали 6 тыс. жителей — всего в районе зарегистрировано 44 тыс. человек.

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