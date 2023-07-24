Кнессет ограничил полномочия Верховного суда

Израильский Кнессет утвердил один из самых спорных законопроектов в рамках судебной реформы. Большинством в 64 голоса правящая коалиция проголосовала во втором и третьем чтениях за отмену принципа неприемлемости, который лишает Верховный суд права отменять решения правительства и парламента. 56 депутатов оппозиции бойкотировали голосование. Они покинули зал заседания.

Обсуждение законопроекта продолжалось в Кнессете 26 часов. Министр обороны Йоав Галант просил отложить голосование, так как сотни резервистов заявили о намерении отказаться от добровольной службы в случае принятия законопроекта и это может сказаться на безопасности. Против законопроекта в том виде, в котором он обсуждался в Кнессете, выступали и представители бизнеса, хайтека, преподаватели и врачи.

В целом общество в Израиле разделилось на два лагеря — противников и сторонников реформы. В воскресенье в Тель-Авиве митинговали те, кто за реформу, а в Иерусалиме — те, кто против. Многие из них остались возле Кнессета на ночь, и в понедельник протесты против реформы продолжились. Десятки бизнесов объявили в понедельник забастовку против реформы. На этом фоне президент Израиля Ицхак Герцог убеждал стороны прийти к компромиссу, но все попытки диалога провалились. Голосование состоялось.

Подробнее читайте в материале «Израиль выходит за рамки приемлемости».

Марианна Беленькая