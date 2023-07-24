Кассация вернула на пересмотр спор между санаторием МВД и мэрией Сочи за часть дороги

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа вернул на новое рассмотрение в арбитраж Краснодарского края спор между сочинским санаторием МВД «Искра» и мэрией курорта за проезд между корпусами здравницы, включенный в состав городских дорог. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото с сайта санатория Фото: фото с сайта санатория

Речь идет о проезде внутри санатория общей протяженностью 669 м. В мае минувшего года постановлением администрации Сочи он был включен в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Это решение местных властей и обжаловал санаторий.

Санаторий «Искра» является федеральным казенным учреждением здравоохранения, подведомственным Министерству внутренних дел РФ, расположен в Хостинском районе Сочи на Курортном проспекте.

В ходе рассмотрения дела Арбитражный суд Краснодарского края установил, что дорога является федеральной собственностью, проходит между верхней и нижней зонами здравницы, кроме того, через нее осуществляется проход и проезд к лечебным корпусам, муниципалитету она не передавалась. В итоге соответствующий пункт постановления администрации был признан незаконным. С этим решение согласился апелляционный суд.

Однако при кассационном рассмотрении арбитражный суд округа указал, что нижестоящие инстанции не дали надлежащей оценки доводам местных властей о том, что спорный отрезок дороги расположен вне границ закрепленных за здравницей земельного участка и асфальтовой дороги. Кассационная коллегия отметила, что установить истину помогло бы исследование и оценка технической документации, а для этого судам следовало вынести на обсуждение вопрос о назначении по делу соответствующей экспертизы. В итоге дело было возвращено в суд первой инстанции с требованием установить соответствующие обстоятельства.

Михаил Волкодав

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