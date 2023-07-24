Hennessey Performance готовит суперкар в духе Porsche Carrera GT

Компания Hennessey Performance готовит новый «аналоговый» суперкар, сообщает Top Gear со ссылкой на главу американского автопроизводителя Джона Хеннесси.

Детальной информации о новинке господин Хеннесси не привел, но подчеркнул, что речь идет об «американском аналоге Carrera GT». Суперкар Porsche выпускался в начале 2000 годов и заднеприводное купе оснащалось 612-сильным атмосферным 5,7-литровым V10 в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач — автомобиль не имел никаких электронных систем помощи водителя.

Новинка Hennessey Performance выйдет не раньше 2027-2028 года, когда компания завершит производство суперкара Venom F5. Общий тираж модели в разных ее модификациях составит порядка 100 экземпляров.

Максим Вершинин

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