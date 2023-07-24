Twitter решился на перемены

Илон Маск убрал птицу из логотипа Twitter. Вместо нее новым символом соцсети стала белая буква X на черном фоне. Она уже появилась на здании главного офиса компании, а также на аватарке владельца компании в Twitter. Кроме того, домен x.com уже ведет на сайт соцсети. Прежде Маск говорил, что готов сменить логотип, если будет найден достаточно хороший вариант нового дизайна, и для этого объявил конкурс среди подписчиков. Предприниматель написал: «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria, Reuters Фото: Carlos Barria, Reuters

Рекламодателям такой шаг вряд ли понравился, говорит директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров: «В последнее время много новостей от разных соцсетей, в первую очередь от Threads. Telegram сторис запустил — пожалуйста, все шумят, всем это нравится, кому-то нет, но все это обсуждают. А у Twitter давно ничего не происходит, то есть он потихоньку превращается в самую консервативную соцсетку с очень особенной какой-то аудиторией. Плюс Маск постоянно генерит новости, связанные то с увольнениями, то с какими-то реформами внутри, недовольством топ-менеджмента и так далее. Это не может не напрягать инвесторов, рекламодателей, да и вообще всю обширную не пользовательскую аудиторию.

Совершенно четкие есть замеры отношения людей к бренду Twitter. И, конечно же, птичка — иконический элемент, один из сильнейших и самых узнаваемых знаков среди IT-компаний. Вот у TikTok название ярче и сильнее, нежели его значок. А если спросить, какой шрифт у Twitter, люди могут не вспомнить, зато точно узнают птичку. Это все равно, что переписать название "Сoca-Cola" и убрать у него фирменные завитушки.

Со стороны Илона Маска это, наверное, больше пиар-история. Это нужно было делать, потому что нельзя терять медийный интерес аудитории. А избавляться от птички, я думаю, ни потребители не дадут, ни внутренняя команда. Для ребрендинга больших корпораций, которые торгуются на биржах, имеют кучу инвесторов, нужны существенные аргументы. Например, какое-то серьезное продуктовое изменение у Twitter. Действительно, отток рекламодателей, пользователей есть, но не в плане отказа от этой соцсети, а скорее в плане переключения внимания на какие-то другие площадки, может быть, уменьшения активности».

В апреле этого года Илон Маск уже заменял синюю птичку в логотипе Twitter. Вместо нее появился пес породы сиба-ину из интернет-мема. Руководство соцсети никак не объясняло изменения. Маск у себя на странице только привел скриншот переписки с пользователем, который просил его «купить Twitter и изменить логотип с птицей на собаку». «Как и было обещано»,— подписал миллиардер.

Как дорого может обойтись компании реальный ребрендинг? Руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров считает, что это будет зависеть от затрат на пиар и маркетинг: «Цена здесь от нуля до бесконечности. Все зависит от того, сколько денег компания будет вкладывать в рекламу ребрендинга, в то, чтобы донести эту информацию до всех своих потребителей. Сам логотип нарисовать относительно недорого, а вот сколько денег дальше они будут вкладывать в маркетинг — это ключевой вопрос. Но в любом случае ребрендинг — это удовольствие не из дешевых. А когда компания принимает подобное решение, она всегда выделяет определенный бюджет на это мероприятие.

Ребрендинг — результат определенных исследований. И мы сейчас видим общий тренд в мире на упрощение, упрощение коммуникаций в том числе. Здесь Маск сделал то, что в принципе можно было сделать уже два-три года назад, просто никто не решался.

Как бы то ни было, смена логотипа такой компании привлекает внимание и это еще одна возможность громко о себе заявить, тем более в столь непростые для бренда времена».

Тем временем, как пишет «Ъ», российская аудитория уже успела устать от Threads — аналога Twitter от корпорации Meta (признанна экстремистской и запрещена в России). После запуска новую соцсеть в среднем посещали около 100 тыс. россиян. Сейчас показатель упал в два-три раза, сообщили изданию в компании Mediascope. Показатели использования Threads падают и в мировом масштабе. За 10 дней число активных пользователей сервиса сократилось с 44 млн в сутки до 13 млн.

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Елизавета Скобцова, Яна Загоровская