Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Twitter решился на перемены

Как обновление логотипа соцсети повлияет на интерес аудитории

Илон Маск убрал птицу из логотипа Twitter. Вместо нее новым символом соцсети стала белая буква X на черном фоне. Она уже появилась на здании главного офиса компании, а также на аватарке владельца компании в Twitter. Кроме того, домен x.com уже ведет на сайт соцсети. Прежде Маск говорил, что готов сменить логотип, если будет найден достаточно хороший вариант нового дизайна, и для этого объявил конкурс среди подписчиков. Предприниматель написал: «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами».

Фото: Carlos Barria, Reuters

Фото: Carlos Barria, Reuters

Рекламодателям такой шаг вряд ли понравился, говорит директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров: «В последнее время много новостей от разных соцсетей, в первую очередь от Threads. Telegram сторис запустил — пожалуйста, все шумят, всем это нравится, кому-то нет, но все это обсуждают. А у Twitter давно ничего не происходит, то есть он потихоньку превращается в самую консервативную соцсетку с очень особенной какой-то аудиторией. Плюс Маск постоянно генерит новости, связанные то с увольнениями, то с какими-то реформами внутри, недовольством топ-менеджмента и так далее. Это не может не напрягать инвесторов, рекламодателей, да и вообще всю обширную не пользовательскую аудиторию.

Зарубежные СМИ: Сможет ли Threads составить конкуренцию Twitter?

Зарубежные СМИ: Сможет ли Threads составить конкуренцию Twitter?

Совершенно четкие есть замеры отношения людей к бренду Twitter. И, конечно же, птичка — иконический элемент, один из сильнейших и самых узнаваемых знаков среди IT-компаний. Вот у TikTok название ярче и сильнее, нежели его значок. А если спросить, какой шрифт у Twitter, люди могут не вспомнить, зато точно узнают птичку. Это все равно, что переписать название "Сoca-Cola" и убрать у него фирменные завитушки.

Со стороны Илона Маска это, наверное, больше пиар-история. Это нужно было делать, потому что нельзя терять медийный интерес аудитории. А избавляться от птички, я думаю, ни потребители не дадут, ни внутренняя команда. Для ребрендинга больших корпораций, которые торгуются на биржах, имеют кучу инвесторов, нужны существенные аргументы. Например, какое-то серьезное продуктовое изменение у Twitter. Действительно, отток рекламодателей, пользователей есть, но не в плане отказа от этой соцсети, а скорее в плане переключения внимания на какие-то другие площадки, может быть, уменьшения активности».

В апреле этого года Илон Маск уже заменял синюю птичку в логотипе Twitter. Вместо нее появился пес породы сиба-ину из интернет-мема. Руководство соцсети никак не объясняло изменения. Маск у себя на странице только привел скриншот переписки с пользователем, который просил его «купить Twitter и изменить логотип с птицей на собаку». «Как и было обещано»,— подписал миллиардер.

Как Илон Маск настраивался на бой

Как Илон Маск настраивался на бой

Как дорого может обойтись компании реальный ребрендинг? Руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров считает, что это будет зависеть от затрат на пиар и маркетинг: «Цена здесь от нуля до бесконечности. Все зависит от того, сколько денег компания будет вкладывать в рекламу ребрендинга, в то, чтобы донести эту информацию до всех своих потребителей. Сам логотип нарисовать относительно недорого, а вот сколько денег дальше они будут вкладывать в маркетинг — это ключевой вопрос. Но в любом случае ребрендинг — это удовольствие не из дешевых. А когда компания принимает подобное решение, она всегда выделяет определенный бюджет на это мероприятие.

Ребрендинг — результат определенных исследований. И мы сейчас видим общий тренд в мире на упрощение, упрощение коммуникаций в том числе. Здесь Маск сделал то, что в принципе можно было сделать уже два-три года назад, просто никто не решался.

Как бы то ни было, смена логотипа такой компании привлекает внимание и это еще одна возможность громко о себе заявить, тем более в столь непростые для бренда времена».

Тем временем, как пишет «Ъ», российская аудитория уже успела устать от Threads — аналога Twitter от корпорации Meta (признанна экстремистской и запрещена в России). После запуска новую соцсеть в среднем посещали около 100 тыс. россиян. Сейчас показатель упал в два-три раза, сообщили изданию в компании Mediascope. Показатели использования Threads падают и в мировом масштабе. За 10 дней число активных пользователей сервиса сократилось с 44 млн в сутки до 13 млн.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова, Яна Загоровская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...