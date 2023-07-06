Зарубежные СМИ: Сможет ли Threads составить конкуренцию Twitter?

Марк Цукерберг запустил конкурента Twitter. В первые часы в Threads (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) зарегистрировались 5 млн человек. Сейчас в ней больше 10 млн пользователей. Соцсеть называют текстовой версией Instagram (также принадлежит Meta). При этом она поразительно похожа на Twitter. Оценивая шансы проекта, западные СМИ пришли к выводу, что успех еще не гарантирован. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пока Марк Цукерберг и Илон Маск все еще готовятся к поединку в клетке, две их компании уже сражаются. Возможность конкурировать с Twitter появилась благодаря той непредсказуемости, что возникла с приходом Маска, цитирует The Verge главу Instagram Адама Моссери. Очередное нововведение Маска — ограничение количества твитов, которые пользователи могут видеть в день. Негативная реакция на это обновление и заставила выпустить Threads на этой неделе. Его основатели ожидают, что в первые дни его попробуют десятки миллионов человек, главным образом пользователи Instagram.

Только в первые четыре часа новинку протестировали 5 млн человек. Учетные записи завели Billboard, HBO и Netflix, обращает внимание The Guardian. Первые знаменитости на площадке — Шакира и Гордон Рамзи. Приглашали также Опру Уинфри и далай-ламу.

Потенциальный размер аудитории исчисляется миллиардами. Пользователям Instagram не нужно заводить новый аккаунт — в Threads можно войти по уже существующей учетной записи. The Washington Post изучила, как работает приложение. Первым делом оно предлагает подписаться на друзей из Instagram. Лента основана на рекомендациях. Ограничение по количеству знаков — 500 символов. Сами твиты называются тредами, а ретвиты — репостами. «Пустят ли Дональда Трампа в Threads? — продолжает The Washington Post. — Да, ведь его учетную запись в Instagram восстановили».

В целом технически почти никаких отличий от Twitter, кроме разве что «предсказуемости», которую декларируют создатели. Но успех еще не гарантирован, отмечает Politico. У Meta большой опыт в запуске неудачных приложений. Да и непонятно, насколько это правильный шаг — запускать очередной проект на фоне десятков тысяч увольнений из-за проблем в технологической отрасли.