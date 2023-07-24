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Коммерсантъ FM
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Суд в Махачкале арестовал санитарку ПНД по делу об истязании пациента

Советский районный суд Махачкалы 22 июля удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу санитарку психоневрологического диспансера, которую уличили в истязании пациента.

Как сообщал «Ъ», уголовное дело по факту издевательств медперсонала над пациентом было возбуждено по п. «г» и «д» ч. 2 ст. 117 (истязание) УК РФ.

Инцидент в ПНД привлек внимание правоохранительных органов после того, как видео, снятое одной из санитарок диспансера, распространилось в сети. Ее коллега душила подушкой пожилого пациента. Обе сотрудницы были уволены, еще нескольким сотрудникам ПНД были объявлены выговоры, сообщил республиканский минздрав.

Как следует из представленных в суд материалов, 20 июля около полудня санитарка 8-го мужского отделения республиканского психоневрологического диспансера подошла в коридоре к пациенту 1958 года рождения, лежавшему на кровати, и, придавив ему лицо подушкой, в течение 15 секунд душила его.

Суд постановил заключить подозреваемую под стражу на два месяца, сообщила 24 июля «Ъ» руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Юлия Рыбина, Махачкала

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