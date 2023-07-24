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Коммерсантъ FM
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В Госдуме предложили снизить штраф за неявку в военкомат по повестке с 50 тыс. до 30 тыс. рублей

Максимальный штраф для гражданина за неявку в военкомат в указанные в повестке время и место без уважительной причины может быть снижен до 30 тыс. руб., следует из опубликованных в базе данных Госдумы поправок ко второму чтению законопроекта. Ранее предлагалось установить штраф в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

В настоящее время, в соответствии со статьей 21.5 Кодекса России об административных правонарушениях, за неявку в военкоматы по повестке без уважительной причины предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. руб.

20 июля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, в частности, об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке с 3 тыс. до 40–50 тыс. руб., за уклонение от медкомиссии — с 3 тыс. до 15–25 тыс. руб. Также поправками предлагается ввести штраф в 10–20 тыс. руб. за неуведомление военкомата об изменении семейного положения, о получении образования, смене места работы, учебы, должности или места пребывания. Сейчас такие штрафы не предусмотрены.

Подробнее — в материале «Ъ» «За уклонение рассчитайсь».

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