Комитет Госдумы одобрил поправку о штрафе 50 тыс. руб. за неявку в военкомат

В КоАП готовятся поправки, ужесточающие наказание за неявку в военкоматы по повестке без уважительной причины. Штрафы за это вырастут до 50 тыс. руб., сейчас предусмотрен штраф в размере от 500 до 3 тыс. руб. Также поправками предполагается штраф в 10–20 тыс. руб. за неуведомление военкомата об изменении семейного положения, о получении образования, смены места работы, учебы, должности или места пребывания.

Поправку ко второму чтению соответствующего законопроекта одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Какие штрафы предлагаются законопроектом:

за неявку без уважительной причины в указанные в повестке время и место — 40–50 тыс.;

за несообщение об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, места пребывания (не подтвержденном регистрацией), неуведомление о выезде из страны на срок от шести месяцев или о въезде в страну — 10–20 тыс. руб.

за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей до 25 тыс. руб. для физлиц, до 50 тыс. руб. для должностных лиц, до 400 тыс. для юрлиц;

за уклонение от медобследования — до 25 тыс. руб.;

за умышленную порчу или утрату документов воинского учета — до 25 тыс. руб.;

за неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации — до 80 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц;

за неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации — до 80 тыс. руб. для должностных лиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц;

за непредоставление военные комиссариаты списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет — до 400 тыс. руб.;

за неоповещение граждан о вызове военного комиссариата, в том числе в электронной форме,— 40–50 тыс. руб. для должностных лиц и 350–400 тыс. руб. для юрлиц;

непредоставление сведений о подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или в образовательные организации, об их увольнении или отчислении — до 50 тыс. руб.

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