В трюме следовавшего из Турции в Ростов судна обнаружена взрывчатка

На борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, сотрудники ФСБ 22 июля обнаружили следы взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ.

При проверке судна в Керченском проливе специалисты нашли следы динитротолуола и тетрила. Также были выявлены следы стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

Отмечается, что в конце мая текущего года судно заходило в украинский порт Килия. В июле корабль прибыл в турецкий порт Тузла, где сменилась команда из 12 украинцев. Также изменилось название сухогруза.

«Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины»,— сообщает ЦОС.

Судну было запрещено проходить под аркой Крымского моста. Сухогруз убыл от границ России.