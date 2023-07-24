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В трюме следовавшего из Турции в Ростов судна обнаружена взрывчатка

На борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, сотрудники ФСБ 22 июля обнаружили следы взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ.

При проверке судна в Керченском проливе специалисты нашли следы динитротолуола и тетрила. Также были выявлены следы стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза.

Отмечается, что в конце мая текущего года судно заходило в украинский порт Килия. В июле корабль прибыл в турецкий порт Тузла, где сменилась команда из 12 украинцев. Также изменилось название сухогруза.

«Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины»,— сообщает ЦОС.

Судну было запрещено проходить под аркой Крымского моста. Сухогруз убыл от границ России.

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