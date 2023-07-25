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Коммерсантъ FM
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Слово главного редактора

Сегодня, когда купить машину стало для многих из нас несколько сложнее, чем относительно недавно, самое время вспомнить о том, что автомобиль — это все же роскошь, а не средство передвижения. С этим фетишем занимательно копаться в гараже. Да и кто сказал, что интересным может быть только тот автомобиль, на котором можно прокатиться или хотя бы потрогать? На автомобили интересно смотреть в кино. Или просто на улице. А когда ты ими интересуешься, они отвечают тебе взаимностью. Да-да, такая вот демонология. Пару месяцев назад я заехал к друзьям в Музей паровозов возле Переславля-Залесского. Там под навесом стоит ГАЗ-12 ЗИМ, поставленный на железнодорожные колеса. Очень давно, когда здесь добывали торф, начальник торфоразработок не мог же с простыми рабочими в вагоне по узкоколейке кататься — его возили по железной дороге на лимузине. Спустя пару дней ко мне подошел на работе коллега и поставил на стол заводной игрушечный ЗИМ. Железный, тяжелый, размером с пылесос. Его выпускали приблизительно в те же годы, когда взрослый ЗИМ «переобували» для езды по рельсам. То есть и у взрослых, и у детей игрушки тогда были по сути одинаковые. А то, что мне эти ЗИМы показали себя практически одновременно, конечно же, никакое не совпадение.

Читайте в новом номере журнала «Автопилот».

Дмитрий Гронский, главный редактор журнала «Коммерсант Автопилот»

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