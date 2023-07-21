На Игоря Гиркина наступил «русский мир»

Сотрудники ФСБ задержали, а суд по их ходатайству отправил в СИЗО бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (псевдоним Стрелков), руководившего в последнее время «Клубом рассерженных патриотов». По обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета, одному из создателей движения «Новороссия» грозит пятилетний срок. Еще одним фигурантом расследования может стать другой экс-лидер ополченцев Донбасса — Павел Губарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд посчитал, что Игорь Гиркин должен попасть в СИЗО за написанное

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Суд посчитал, что Игорь Гиркин должен попасть в СИЗО за написанное

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Игоря Гиркина сотрудники УФСБ по Москве и области задержали утром, проведя обыск в его квартире на улице Летчика Бабушкина, что на северо-востоке Москвы. Изъяв из дома телефоны, компьютеры и документы, оперативники доставили их вместе с задержанным к следователю управления, в производстве которого находится уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета) УК, которая предусматривает до пяти лет заключения. Игорю Гиркину предъявили соответствующее обвинение за два поста, опубликованных в его телеграм-канале 25 мая этого года. В них он, по данным защиты, лишь говорил о проблемах Крыма и российской армии. В частности, о том, что десантники, участвующие в СВО, якобы не получают обещанные выплаты, и требовал с этим разобраться.

Исследование показало, что в текстах содержатся призывы к экстремизму. Кроме того, они, говорится в обвинении, «вызвали возмущение» у ряда граждан. Двое из них, жители Крыма и Белгородской области, обратились в правоохранительные органы. По результатам доследственной проверки их заявлениям дали ход. Затем последовало еще несколько заявлений.

«Когда Гиркин стал открыто призывать к экстремистским действиям, оскорблять нашего президента, я потребовал оградить наше общество от таких деструктивных элементов, как он»,— сказал “Ъ” один из заявителей (обратился в Генпрокуратуру), бывший ярославский депутат Дмитрий Петровский, служивший врачом в ЧВК «Вагнер».

По словам господина Петровского, никаких реальных достижений как «офицера, полководца, патриота за ним (Гиркиным.— “Ъ”) не числится». «Все, что мы о нем знаем, это только с его собственных слов»,— отметил он.

Свою вину Игорь Гиркин на допросе не признал. В Мещанский суд его доставил не полицейский конвой, а сотрудники ФСБ.

В ходе заседания бывший глава минобороны ДНР потребовал закрыть слушания от СМИ, но следователь ФСБ и поддержавшая его прокурор неожиданно (обычно в таких случаях стороны находят общий язык) выступили против. Судья Олеся Менделеева решила разбираться публично. Тогда защита Игоря Гиркина потребовала время, чтобы изучить материалы следствия по делу, которое было возбуждено только 18 июля, и требования заявленного ходатайства, а также подготовить свои аргументы против него. Им дали на это всего минут двадцать.

Тем временем у входа в суд соратники Игоря Гиркина проводили митинг. Бывший народный губернатор Донецкой области, один из лидеров ополчения ДНР Павел Губарев отмечал, что «репрессивная машина» пытается «выбить Игоря Ивановича (Гиркина.— “Ъ”)» из общественного движения, «Клуба рассерженных патриотов», но он все равно останется «нашим знаменем». Павел Губарев потом был задержан за одиночный пикет, но после беседы отпущен. Его также проверяют на экстремизм за посты в телеграм-каналах, отметил собеседник “Ъ”.

В суде следствие мотивировало просьбу об аресте тем, что Игорь Гиркин, используя знакомые ему по прежней службе в ФСБ методы оперативно-разыскной работы, может скрыться от следствия, в том числе за границей, оказать давление на свидетелей и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Свою причастность к экстремизму господин Гиркин категорически отрицал, выражая готовность сотрудничать со следствием.

— Недавно у меня диагностировали стенокардию второй степени,— сказал судье обвиняемый, прося, чтобы в его отношении ограничились домашним арестом.— К сожалению, справку не успел получить, так как проходил обследование неофициально.

Заявление следователя о том, что он может скрыться за границей, Игорь Гиркин назвал «смешным», отметив, что он находится в розыске большинства стран, входящих в Интерпол, и осужден в прошлом году Гаагским судом на пожизненный срок «за преступление, которое не совершал». Речь, напомним, идет о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний».

— Я ни в коем случае не собираюсь скрываться от следствия и готов отстаивать свои права, в том числе в суде,— отметил бывший глава минобороны ДНР, добавив, что девять лет проживает в Москве и все это время ни от кого не прятался: ни от друзей, ни от бывших коллег по ФСБ.

Судья Менделеева, посовещавшись сама с собой, отправила господина Гиркина в СИЗО до 18 сентября. В своем постановлении она назвала обвиняемого «известной личностью», отметив, что он имеет многочисленные связи в правоохранительных органах.

Адвокаты обвиняемого заявили “Ъ”, что считают судебное решение необоснованным и незаконным. По их словам, было, в частности, нарушено право на защиту. Если бы адвокатам дали время, о котором они просили суд, они смогли бы подготовить крупную сумму для залога, документы, характеризующие обвиняемого и состояние его здоровья, а также найти поручителей. «Они бы, безусловно, подтвердили, что Игорь Иванович никуда не скроется, что он законопослушный, государев человек»,— сказал один из представителей обвиняемого.

Единственное доказательство вины Игоря Гиркина, заключение Института криминалистики ФСБ, защитники назвали недопустимым, так как эксперт не расписался под предупреждением об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев; Алла Чижова, Ярославль