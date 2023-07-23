На девушку-блогера завели уголовное дело об осквернении скульптуры «Родина-мать»

В Волгограде завели уголовное дело за осквернение Мамаева кургана. 23-летней жительнице Самары вменяют в вину осквернение мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ). Девушке грозит до трех месяцев ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @a_agafonova Фото: @a_agafonova

Речь идет о видеоблогере Алене Агафоновой. 20 июля она опубликовала в запрещенной в России соцсети видео, на котором запечатлела свою прогулку по мемориальному комплексу. Девушка навела камеру на композиционный центр памятника-ансамбля, приблизила грудь скульптуры «Родина-мать зовёт!» и показала неприличный жест. Ролик удалили спустя день после публикации, но его успели распространить в интернете.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, сейчас делом занимаются дознаватели ОП №4 УМВД по Волгограду. Ход расследования контролирует прокуратура.

В материалах дела говорится, что подозреваемая «совершила циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети Интернет», на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

После получения негативных комментариев и проявления интереса со стороны правоохранителей Алена Агафонова опубликовала пост с извинениями. В беседе с журналистами девушка раскаивалась, извинялась и настаивала, что «сглупила» и что не думала надругаться над памятником

Дарья Васенина, Саратов