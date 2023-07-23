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Коммерсантъ FM
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Командующий группировкой войск «Центр» Мордвичев спрогнозировал наступление ВСУ до конца лета

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут наступать до конца августа 2023 года, затем будет перерыв. Об этом заявил командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев.

«Для “наступа” у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну к весне, я думаю, это все закончится»,— сказал генерал-лейтенант в эксклюзивном интервью «Соловьев Live», которое показал телеканал «Россия». Он рассказал, что инструкторы из стран НАТО в рядах ВСУ работают в основном как заградотряды.

Кассетные боеприпасы, которые применяет Киев, он назвал неэффективными, а говоря о наемниках в рядах ВСУ, заявил, что они действуют в основном как заградотряды. Подготовку украинских военных на полигонах Запада Андрей Мордвичев также назвал неэффективной.

Чем известен Андрей Мордвичев

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«Определенного результата не достигли. Нет ожидаемого для противника эффекта таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные, старые дедовские методы фортификации спасают полностью и бронезащита»,— прокомментировал он применение кассетных боеприпасов. Подготовка украинских бойцов Западом, по его словам, проводится «для успокоения руководства Украины».

«В основном они (наемники.— “Ъ”) действуют как инструктора, как заградотряд на устойчивость обороны»,— сообщил Андрей Мордвичев, отметив, что в каждой роте ВСУ их присутствует до десяти человек. По его словам, это, в основном, грузины и прибалты.

Командующий группировкой войск «Центр» рассказал, что украинские военные, прошедшие советскую школу, говорят о недочетах натовской подготовки. «Определенного, целевого подхода к подготовке бойца, всестороннего штурмовика — нет. <…> Те, кто проходил нашу советскую школу подготовки и уже после попал туда, понимают разницу того задела, который был в советское время, и той натовской подготовки, которую они проходили»,— прокомментировал Андрей Мордвичев подготовку солдат ВСУ.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Пострадавший во время взрывов в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор

Пострадавший во время взрывов в Одессе Спасо-Преображенский кафедральный собор

Фото: LIBKOS / AP

Украинский пожарный тушит автозаправку в Константиновке

Украинский пожарный тушит автозаправку в Константиновке

Фото: Genya Savilov / AFP

Разрушенная ферма в Одесской области

Разрушенная ферма в Одесской области

Фото: LIBKOS / AP

Последствия обстрела в Одессе

Последствия обстрела в Одессе

Фото: Reuters / Nina Liashonok

Фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, раненный при обстреле в Запорожской области, доставлен в больницу в Симферополе

Фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский, раненный при обстреле в Запорожской области, доставлен в больницу в Симферополе

Фото: Алексей Малашенко / ТАСС

Российский военный держит листовки для агитационного снаряда на Сватовском направлении

Российский военный держит листовки для агитационного снаряда на Сватовском направлении

Фото: РИА Новости

Женщины готовятся отрабатывать тактику ведения боя

Женщины готовятся отрабатывать тактику ведения боя

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Фрагменты ракеты в Донецке

Фрагменты ракеты в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Люди рядом с телом, лежащим около разрушенного здания в центре Одессы

Люди рядом с телом, лежащим около разрушенного здания в центре Одессы

Фото: Reuters / Stringer

Жительница Николаева убирает осколки разбитого окна

Жительница Николаева убирает осколки разбитого окна

Фото: Reuters / Viktoria Lakezina

Занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на одном из полигонов в зоне спецоперации

Занятия по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов на одном из полигонов в зоне спецоперации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожарные тушат загоревшийся после обстрела склад в Одессе

Пожарные тушат загоревшийся после обстрела склад в Одессе

Фото: Reuters

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма

Пожар на полигоне в Кировском районе Крыма

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Украинские военнослужащие стреляют в воздух на церемонии прощания с погибшим в Бахмуте американским ветераном армии

Украинские военнослужащие стреляют в воздух на церемонии прощания с погибшим в Бахмуте американским ветераном армии

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Защитные укрепления из мешков с песком в Киеве

Защитные укрепления из мешков с песком в Киеве

Фото: Jae C. Hong / AP

Обломки крылатой ракеты внутри здания в Одессе

Обломки крылатой ракеты внутри здания в Одессе

Фото: Reuters

Сотрудники МЧС тушат пожар после обстрела Донецка

Сотрудники МЧС тушат пожар после обстрела Донецка

Фото: РИА Новости

Механик-водитель тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» на Краснолиманском направлении

Механик-водитель тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разминирование лесистой местности в Харьковской области

Разминирование лесистой местности в Харьковской области

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / AFP

Последствия атаки на Крымский мост

Последствия атаки на Крымский мост

Фото: Reuters

Тренировка ЧВК «Вагнер» на полигоне возле города Осиповичи (Белоруссия)

Тренировка ЧВК «Вагнер» на полигоне возле города Осиповичи (Белоруссия)

Фото: VoenTV of Belarus / youtube.com

Военнослужащий добровольческого отряда «Барс-10» на боевой позиции на Запорожском направлении

Военнослужащий добровольческого отряда «Барс-10» на боевой позиции на Запорожском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жилой дом в Киеве, разрушенный в результате падения беспилотника

Жилой дом в Киеве, разрушенный в результате падения беспилотника

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Тренировка по стрельбе для гражданского населения в Киеве

Тренировка по стрельбе для гражданского населения в Киеве

Фото: Jae C. Hong / AP

Раненный в Запорожской области офицер воздушной разведки 47-й бригады украинской армии с женой в госпитале Киева

Раненный в Запорожской области офицер воздушной разведки 47-й бригады украинской армии с женой в госпитале Киева

Фото: LIBKOS / AP

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО под Соледаром

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО под Соледаром

Фото: РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский беседует с командирами батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) во время их возвращения на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский беседует с командирами батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен) во время их возвращения на Украину

Фото: Reuters

Военная полиция патрулирует рынок в Геническе

Военная полиция патрулирует рынок в Геническе

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Работа экстренных служб по устранению пожара, возникшего после обстрела на топливном складе в Макеевке

Работа экстренных служб по устранению пожара, возникшего после обстрела на топливном складе в Макеевке

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Последствия обстрела Львова

Последствия обстрела Львова

Фото: Reuters / Roman Baluk

Жительница города Голая Пристань, пострадавшего после разрушения Каховской ГЭС, в своем доме

Жительница города Голая Пристань, пострадавшего после разрушения Каховской ГЭС, в своем доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Взрыв в Макеевке

Взрыв в Макеевке

Фото: Reuters

Разрушенный жилой дом в городе Сумы

Разрушенный жилой дом в городе Сумы

Фото: Sergey Bobok / AFP

Поврежденный жилой дом в Первомайском

Поврежденный жилой дом в Первомайском

Фото: Reuters

Военнослужащие ВС РФ разминируют неразорвавшиеся снаряды в Лисичанске

Военнослужащие ВС РФ разминируют неразорвавшиеся снаряды в Лисичанске

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

Медики оказывают помощь раненым украинским военным недалеко от Бахмута

Медики оказывают помощь раненым украинским военным недалеко от Бахмута

Фото: Genya Savilov / AFP

Пункт обмена валют в Донецке

Пункт обмена валют в Донецке

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Новые дома в Мариуполе

Новые дома в Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Разрушенный ресторан в Краматорске

Разрушенный ресторан в Краматорске

Фото: Narciso Contreras / Anadolu Agency / AFP

Обрушившаяся дамба Каховской ГЭС

Обрушившаяся дамба Каховской ГЭС

Фото: LIBKOS / AP

Антоновский мост через Днепр

Антоновский мост через Днепр

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Спасатели работают в поврежденном доме в Киеве

Спасатели работают в поврежденном доме в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Сотрудник СКР работает на месте обстрела Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область

Сотрудник СКР работает на месте обстрела Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область

Фото: РИА Новости

Жительница Херсона убирает в квартире последствия прорыва плотины Каховской ГЭС

Жительница Херсона убирает в квартире последствия прорыва плотины Каховской ГЭС

Фото: Arthur KHANOV / AFP

Пострадавшие при обстреле жители Покровска в машине скорой помощи

Пострадавшие при обстреле жители Покровска в машине скорой помощи

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Мужчина стоит внутри воронки в селе Разумовка, недалеко от Запорожья

Мужчина стоит внутри воронки в селе Разумовка, недалеко от Запорожья

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Сенатор Александр Карелин (слева) в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского вручает сертификат на 1 млн руб. участнику спецоперации Андрею Кравцову (в центре) за уничтожение танка Leopard

Сенатор Александр Карелин (слева) в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского вручает сертификат на 1 млн руб. участнику спецоперации Андрею Кравцову (в центре) за уничтожение танка Leopard

Фото: Минобороны России

Местный житель выносит вещи из разрушенного дома в селе Старые Петровцы под Киевом

Местный житель выносит вещи из разрушенного дома в селе Старые Петровцы под Киевом

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Женщина работает в швейном цехе, перепрофилированном под производство бронежилетов, в Симферополе

Женщина работает в швейном цехе, перепрофилированном под производство бронежилетов, в Симферополе

Фото: Reuters / Alexey Pavlishak

Жители Мариуполя отдыхают на городском пляже

Жители Мариуполя отдыхают на городском пляже

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Выбитые окна жилого дома в результате обстрела Ясиноватой в ДНР

Выбитые окна жилого дома в результате обстрела Ясиноватой в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Студенты-выпускники танцуют вальс перед разрушенным домом культуры на церемонии вручения дипломов в городе Дергачи Харьковской области

Студенты-выпускники танцуют вальс перед разрушенным домом культуры на церемонии вручения дипломов в городе Дергачи Харьковской области

Фото: Sergey Bobok / AFP

Коммунальщики убирают последствия обстрела на окраине Одессы

Коммунальщики убирают последствия обстрела на окраине Одессы

Фото: Reuters / Serhii Smolientsev

Последствия падения беспилотника в центре Воронежа

Последствия падения беспилотника в центре Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Ара Киланянц  /  купить фото

Спасатели, военнослужащие и волонтеры эвакуируют жителей Херсона из зоны затопления

Спасатели, военнослужащие и волонтеры эвакуируют жителей Херсона из зоны затопления

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Разрушенная плотина Каховской ГЭС

Разрушенная плотина Каховской ГЭС

Фото: Reuters / Maxar

Затопленный город Олешки

Затопленный город Олешки

Фото: Reuters / Maxar

Жители Харькова получают бесплатное питание от волонтеров

Жители Харькова получают бесплатное питание от волонтеров

Фото: Andrii Marienko / AP

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда были заселены выехавшие из Шебекинского района жители

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда были заселены выехавшие из Шебекинского района жители

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники народной дружины территориальной самообороны в Белгородской области

Участники народной дружины территориальной самообороны в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Грузовик после обстрела птицефабрики в поселке Карпаты ЛНР

Грузовик после обстрела птицефабрики в поселке Карпаты ЛНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Загоревшееся из-за попадания снарядов ВСУ общежитие в центре Шебекино

Загоревшееся из-за попадания снарядов ВСУ общежитие в центре Шебекино

Фото: Богдан Соболев / ТАСС

Житель Киева сидит около погибшей при обстреле внучки

Житель Киева сидит около погибшей при обстреле внучки

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Пострадавший в результате обстрела Киева мужчина

Пострадавший в результате обстрела Киева мужчина

Фото: Reuters

Украинский военнослужащий едет неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Украинский военнослужащий едет неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Yevhenii Zavhorodnii

Российские военнослужащие на линии обороны в направлении Авдеевской промзоны

Российские военнослужащие на линии обороны в направлении Авдеевской промзоны

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Пожарные на месте обстрела в Киеве

Пожарные на месте обстрела в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Обломок ракеты на улице Киева

Обломок ракеты на улице Киева

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника в Донбассе

Украинский военнослужащий готовится к запуску беспилотника в Донбассе

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте в Москве

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Следователи осматривают дом в Москве после атаки БПЛА

Следователи осматривают дом в Москве после атаки БПЛА

Фото: AP

Спасатели работают в поврежденном здании в Киеве

Спасатели работают в поврежденном здании в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko.

Раненый украинский солдат в медпункте около Артемовска (Бахмута)

Раненый украинский солдат в медпункте около Артемовска (Бахмута)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Поврежденное здание в Днепре

Поврежденное здание в Днепре

Фото: Reuters / Mykola Synelnykov

Город Грайворон после обстрела

Город Грайворон после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Виктория Литвин  /  купить фото

Поврежденная техника на месте ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области

Поврежденная техника на месте ликвидации украинских диверсантов в Белгородской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» на бронетехнике в Сумской области

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» на бронетехнике в Сумской области

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Бойцы ЧВК «Вагнер» машут флагами в честь взятия Бахмута (Артемовска)

Бойцы ЧВК «Вагнер» машут флагами в честь взятия Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters

Спасатели на территории попавшей под обстрел пожарной части в Днепре

Спасатели на территории попавшей под обстрел пожарной части в Днепре

Фото: Reuters

Местный житель сажает подсолнухи возле сгоревшего танка в селе Великая Дымерка Киевской области

Местный житель сажает подсолнухи возле сгоревшего танка в селе Великая Дымерка Киевской области

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Пациенты из Покровска в эвакуационном вагоне Красного Креста

Пациенты из Покровска в эвакуационном вагоне Красного Креста

Фото: LIBKOS / AP

Сход вагонов товарного поезда в Крыму

Сход вагонов товарного поезда в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Местные жители возле поврежденного в результате авиаудара автомобиля в городе Ясиноватая

Местные жители возле поврежденного в результате авиаудара автомобиля в городе Ясиноватая

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Рабочие ремонтируют железную дорогу, поврежденную в результате авиаудара, в Харькове

Рабочие ремонтируют железную дорогу, поврежденную в результате авиаудара, в Харькове

Фото: Andrii Marienko / AP

Самоходная артиллерийская установка на Херсонском направлении

Самоходная артиллерийская установка на Херсонском направлении

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Пожар в жилом доме после авиаудара в Константиновке в Донецкой области

Пожар в жилом доме после авиаудара в Константиновке в Донецкой области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

В Киеве журналист фотографирует сбитую ракету

В Киеве журналист фотографирует сбитую ракету

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Снесенные здания и воронки от снарядов в Марьинках в Донецкой области

Снесенные здания и воронки от снарядов в Марьинках в Донецкой области

Фото: LIBKOS / AP

Местные жители после обстрела в Горловке

Местные жители после обстрела в Горловке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Эвакуированные из Запорожской области оформляют документы и встают на учет социальных служб в пункте временного размещения в Бердянске

Эвакуированные из Запорожской области оформляют документы и встают на учет социальных служб в пункте временного размещения в Бердянске

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сотрудники совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения в Луганске

Сотрудники совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения в Луганске

Фото: РИА Новости

Квартира в Стаханове, разрушенная в результате обстрела

Квартира в Стаханове, разрушенная в результате обстрела

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Военнослужащий у офиса партии «Единая Россия» в Запорожье

Военнослужащий у офиса партии «Единая Россия» в Запорожье

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверяют территорию на наличие мин

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверяют территорию на наличие мин

Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Жители Днепра в квартире, разрушенной в результате ракетного удара

Жители Днепра в квартире, разрушенной в результате ракетного удара

Фото: Reuters / Mykola Synelnykov

Демонтаж советского памятника в селе Костенев Львовской области

Демонтаж советского памятника в селе Костенев Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Акция «Свеча памяти» у мемориала у шурфа шахты № 4/4-бис в Донецке

Акция «Свеча памяти» у мемориала у шурфа шахты № 4/4-бис в Донецке

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Пункт распределения эвакуированных граждан в Бердянске

Пункт распределения эвакуированных граждан в Бердянске

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Молебен военнослужащих в Херсонской области перед иконой «Спас Нерукотворный», подаренной президентом Владимиром Путиным

Молебен военнослужащих в Херсонской области перед иконой «Спас Нерукотворный», подаренной президентом Владимиром Путиным

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Военнослужащий с письмом на Запорожском направлении линии фронта

Военнослужащий с письмом на Запорожском направлении линии фронта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Горящий автомобиль в Константиновке в Донецкой области

Горящий автомобиль в Константиновке в Донецкой области

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Взрыв беспилотника в Киеве

Взрыв беспилотника в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители на скамейке рядом с противотанковыми ежами в парке в Киеве

Местные жители на скамейке рядом с противотанковыми ежами в парке в Киеве

Фото: Bernat Armangue / AP

Дым, поднимающийся над горящим резервуаром с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края

Дым, поднимающийся над горящим резервуаром с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края

Фото: Reuters / Stringer

Церемония ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе

Церемония ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Дистанционно управляемая машина для разминирования, созданная украинским фермером

Дистанционно управляемая машина для разминирования, созданная украинским фермером

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Дым над Севастополем после атаки беспилотников

Дым над Севастополем после атаки беспилотников

Фото: Reuters / Stringer

Женщина рядом с пострадавшим из-за ракетного обстрела жилого дома в городе Умань Черкасской области

Женщина рядом с пострадавшим из-за ракетного обстрела жилого дома в городе Умань Черкасской области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Украинский солдат стреляет из гранатомета около Авдеевки

Украинский солдат стреляет из гранатомета около Авдеевки

Фото: LIBKOS / AP

Мобилизованные на блокпосте в Херсонской области

Мобилизованные на блокпосте в Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Церемония открытия мемориальной «Парты Героя» в средней общеобразовательной школе № 1 в Ленинградской области, в память о бывшем ученике учреждения, погибшем в ходе Специальной военной операции на Украине

Церемония открытия мемориальной «Парты Героя» в средней общеобразовательной школе № 1 в Ленинградской области, в память о бывшем ученике учреждения, погибшем в ходе Специальной военной операции на Украине

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок  /  купить фото

Вид с воздуха на пострадавший из-за ракетного обстрела жилой дом в городе Умань Черкасской области

Вид с воздуха на пострадавший из-за ракетного обстрела жилой дом в городе Умань Черкасской области

Фото: Reuters / Yan Dobronosov

Автобус в центре Донецка, сгоревший из-за обстрела

Автобус в центре Донецка, сгоревший из-за обстрела

Фото: Андрей Чередниченко / ТАСС

Рабочие демонтируют советский монумент Победы во Второй мировой войне в селе Чернево Львовской области

Рабочие демонтируют советский монумент Победы во Второй мировой войне в селе Чернево Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Украинский военный управляет дроном в Бахмуте (Артемовске)

Украинский военный управляет дроном в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Российский военный в зоне СВО

Российский военный в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Поврежденные здания в Бахмуте (Артемовске)

Поврежденные здания в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Боец ЧВК «Вагнер» ведёт стрельбу из ПТРК «Корнет»

Боец ЧВК «Вагнер» ведёт стрельбу из ПТРК «Корнет»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевой расчет бронепоезда «Байкал»

Боевой расчет бронепоезда «Байкал»

Фото: Минобороны РФ

Военные медики оказывают помощь раненому украинскому военнослужащему в Бахмуте (Артемовске)

Военные медики оказывают помощь раненому украинскому военнослужащему в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Украинские солдаты и волонтеры пытаются погрузить лошадей в грузовик в Авдеевке

Украинские солдаты и волонтеры пытаются погрузить лошадей в грузовик в Авдеевке

Фото: LIBKOS / AP

Вид из окна на пострадавший от обстрелов музей в Купянске

Вид из окна на пострадавший от обстрелов музей в Купянске

Фото: Reuters / Viktoriia Yakymenko

Мужчина плачет у могилы своего друга на Криворожском кладбище

Мужчина плачет у могилы своего друга на Криворожском кладбище

Фото: Bernat Armangue / AP

Разрушенное здание в Славянске

Разрушенное здание в Славянске

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Херсонская область. Пасхальная служба в полевой церкви, которая расположена под землей и укреплена

Херсонская область. Пасхальная служба в полевой церкви, которая расположена под землей и укреплена

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Украинские военные во время пасхальной службы в городе Часов Яр

Украинские военные во время пасхальной службы в городе Часов Яр

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Иконы на месте разрушенной церкви в Запорожской области

Иконы на месте разрушенной церкви в Запорожской области

Фото: Reuters / Stringer

Боец ЧВК «Вагнер» ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Бахмуте (Артемовске)

Боец ЧВК «Вагнер» ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ложные позиции ВС РФ в южном секторе СВО

Ложные позиции ВС РФ в южном секторе СВО

Фото: РИА Новости

Украинские военные недалеко от Бахмута (Артемовска)

Украинские военные недалеко от Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Сотрудник полиции уговаривает жительницу Авдеевки покинуть свой дом

Сотрудник полиции уговаривает жительницу Авдеевки покинуть свой дом

Фото: LIBKOS / AP

Оборонительные сооружения в Одессе

Оборонительные сооружения в Одессе

Фото: Reuters

Защитные укрепления в районе села Медведевка в Крыму

Защитные укрепления в районе села Медведевка в Крыму

Фото: Maxar Technologies / AP

10 апреля между РФ и Украиной состоялся очередной обмен пленными. В Россию возвращены 106 военнослужащих

10 апреля между РФ и Украиной состоялся очередной обмен пленными. В Россию возвращены 106 военнослужащих

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В результате обмена военнопленными на Украину вернулись 80 мужчин и 20 женщин

В результате обмена военнопленными на Украину вернулись 80 мужчин и 20 женщин

Фото: Reuters

Военнослужащие готовят реактивные системы залпового огня «Смерч» к нанесению ударов по инфраструктуре ВСУ

Военнослужащие готовят реактивные системы залпового огня «Смерч» к нанесению ударов по инфраструктуре ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вывезенные после начала спецоперации в Россию дети возвращаются на Украину

Вывезенные после начала спецоперации в Россию дети возвращаются на Украину

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Украинские военные эвакуируют жителей Бахмута (Артемовска)

Украинские военные эвакуируют жителей Бахмута (Артемовска)

Фото: LIBKOS / AP

Военнослужащий батальона «Восток» программирует беспилотник в ДНР

Военнослужащий батальона «Восток» программирует беспилотник в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Последствия обстрела на рынке в Донецке

Последствия обстрела на рынке в Донецке

Фото: AP

Украинские военнослужащие в районе Бахмута (Артемовска)

Украинские военнослужащие в районе Бахмута (Артемовска)

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Вертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Вертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Получивший ранение в зоне СВО военнослужащий проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения города Волжский Волгоградской области

Получивший ранение в зоне СВО военнослужащий проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения города Волжский Волгоградской области

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Украинские военные готовят кофе на артиллерийской позиции внутри здания недалеко от Бахмута (Артемовска)

Украинские военные готовят кофе на артиллерийской позиции внутри здания недалеко от Бахмута (Артемовска)

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / AFP

Воронка на детской площадке в Часовом Яру

Воронка на детской площадке в Часовом Яру

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Взорванный в Мелитополе автомобиль экс-главы поселка Акимовка Запорожской области Максима Зубарева

Взорванный в Мелитополе автомобиль экс-главы поселка Акимовка Запорожской области Максима Зубарева

Фото: Иван Скиртач / ТАСС

Сотрудник полиции стоит рядом с кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в котором при взрыве погиб военкор Владлен Татарский

Сотрудник полиции стоит рядом с кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в котором при взрыве погиб военкор Владлен Татарский

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Церемония прощания с чемпионом мира по кикбоксингу, украинским военнослужащим Виталием Мериновым в Ивано-Франковске

Церемония прощания с чемпионом мира по кикбоксингу, украинским военнослужащим Виталием Мериновым в Ивано-Франковске

Фото: Reuters / Yuriy Rylchuk

Женщина стоит на балконе дома после обстрела в подконтрольной украинским войскам Константиновке

Женщина стоит на балконе дома после обстрела в подконтрольной украинским войскам Константиновке

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Спасатель стоит у дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка

Спасатель стоит у дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди после получения гуманитарной помощи в одном из поселков ЛНР

Люди после получения гуманитарной помощи в одном из поселков ЛНР

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Местный житель проходит мимо подбитого бронетранспортера в селе Русские Тишки под Харьковом

Местный житель проходит мимо подбитого бронетранспортера в селе Русские Тишки под Харьковом

Фото: Andrii Marienko / AP

Верующие слушают проповедь предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре

Верующие слушают проповедь предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с военнослужащими

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с военнослужащими

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Горящее здание в Бахмуте (Артемовске)

Горящее здание в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Боец ЧВК «Вагнер» охраняет территорию возле пострадавших в результате обстрела жилых домов в Бахмуте (Артемовске)

Боец ЧВК «Вагнер» охраняет территорию возле пострадавших в результате обстрела жилых домов в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Эвакуация жителей Мелитополя во время артобстрела

Эвакуация жителей Мелитополя во время артобстрела

Фото: РИА Новости

Поврежденный жилой дом в Запорожье

Поврежденный жилой дом в Запорожье

Фото: Reuters / Stringer

Местный житель с собакой среди остатков жилого дома в селе Циркуны Харьковской области

Местный житель с собакой среди остатков жилого дома в селе Циркуны Харьковской области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Украинские солдаты прощаются со своими женами в Краматорске

Украинские солдаты прощаются со своими женами в Краматорске

Фото: LIBKOS / AP

Пожилая женщина лежит в кузове фургона общественной организации Boctok SOS после эвакуации из Константиновки

Пожилая женщина лежит в кузове фургона общественной организации Boctok SOS после эвакуации из Константиновки

Фото: Ignacio Marin / Anadolu Agency / AFP

Сотрудник полиции на месте атаки беспилотника в городе Ржищев

Сотрудник полиции на месте атаки беспилотника в городе Ржищев

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинский полицейский укрывается перед горящим зданием в Авдеевке

Украинский полицейский укрывается перед горящим зданием в Авдеевке

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Горящий автомобиль убитого командира взвода патрульно-постовой службы ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области

Горящий автомобиль убитого командира взвода патрульно-постовой службы ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области

Фото: кадр видео СКР

Руины здания водоканала в Петровском районе Донецка

Руины здания водоканала в Петровском районе Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Строители убирают оставшуюся часть мариупольского театра

Строители убирают оставшуюся часть мариупольского театра

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Окна жилого дома, поврежденного в результате обстрела в Кировском районе Донецка

Окна жилого дома, поврежденного в результате обстрела в Кировском районе Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Мариуполе

Президент России Владимир Путин в Мариуполе

Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ

Строительство перинатального центра в Донецке

Строительство перинатального центра в Донецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Подготовка экипажей танков в импровизированном классе на одном из полигонов тыловой зоны проведения спецоперации. Инструктор обучает военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника

Подготовка экипажей танков в импровизированном классе на одном из полигонов тыловой зоны проведения спецоперации. Инструктор обучает военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27 над Черным морем

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27 над Черным морем

Фото: U.S. Air Force video / EUCOM

Представители Межведомственной рабочей группы ищут захоронения погибших

Представители Межведомственной рабочей группы ищут захоронения погибших

Фото: Александр Река / ТАСС

Жители Львова проходят рядом с российской ракетой, сбитой возле Славянска и ставшей арт-объектом

Жители Львова проходят рядом с российской ракетой, сбитой возле Славянска и ставшей арт-объектом

Фото: Olena Znak / Anadolu Agency / AFP

Спасатели эвакуируют пострадавшего из разрушенного дома в Краматорске

Спасатели эвакуируют пострадавшего из разрушенного дома в Краматорске

Фото: Reuters / Yan Dorbronosov

Тело погибшего при обстреле в Волновахе

Тело погибшего при обстреле в Волновахе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Фото: Ihor Tkachov / AFP

Жительницы Донецка возле разрушенного в ходе обстрела дома

Жительницы Донецка возле разрушенного в ходе обстрела дома

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат дом в Константиновке после обстрела

Спасатели тушат дом в Константиновке после обстрела

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

База в испанской Сарагосе, где украинские военные проходят обучение эксплуатации танков Leopard

База в испанской Сарагосе, где украинские военные проходят обучение эксплуатации танков Leopard

Фото: Reuters / Juan Medina

Мужчина идет по автобусному парку в Волновахе, пострадавшему в результате обстрела

Мужчина идет по автобусному парку в Волновахе, пострадавшему в результате обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Град» под Лисичанском

Украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Град» под Лисичанском

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Следы от ракет под Харьковом

Следы от ракет под Харьковом

Фото: Vadim Belikov / AP

Облако дыма над Киевом

Облако дыма над Киевом

Фото: Eugen Kotenko / NurPhoto / AFP

Украинские солдаты в окопе неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Украинские солдаты в окопе неподалеку от Бахмута (Артемовска)

Фото: LIBKOS / AP

Местные жители готовят еду на лестнице жилого дома в Часовом Яре в Донецкой области

Местные жители готовят еду на лестнице жилого дома в Часовом Яре в Донецкой области

Фото: LIBKOS / AP

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие ДНР на Марьинском направлении

Военнослужащие ДНР на Марьинском направлении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото