Командующий группировкой войск «Центр» Мордвичев спрогнозировал наступление ВСУ до конца лета

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут наступать до конца августа 2023 года, затем будет перерыв. Об этом заявил командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев.

«Для “наступа” у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну к весне, я думаю, это все закончится»,— сказал генерал-лейтенант в эксклюзивном интервью «Соловьев Live», которое показал телеканал «Россия». Он рассказал, что инструкторы из стран НАТО в рядах ВСУ работают в основном как заградотряды.

Кассетные боеприпасы, которые применяет Киев, он назвал неэффективными, а говоря о наемниках в рядах ВСУ, заявил, что они действуют в основном как заградотряды. Подготовку украинских военных на полигонах Запада Андрей Мордвичев также назвал неэффективной.

«Определенного результата не достигли. Нет ожидаемого для противника эффекта таких боеприпасов, я скажу. Шумные, пыльные, элементарные, старые дедовские методы фортификации спасают полностью и бронезащита»,— прокомментировал он применение кассетных боеприпасов. Подготовка украинских бойцов Западом, по его словам, проводится «для успокоения руководства Украины».

«В основном они (наемники.— “Ъ”) действуют как инструктора, как заградотряд на устойчивость обороны»,— сообщил Андрей Мордвичев, отметив, что в каждой роте ВСУ их присутствует до десяти человек. По его словам, это, в основном, грузины и прибалты.

Командующий группировкой войск «Центр» рассказал, что украинские военные, прошедшие советскую школу, говорят о недочетах натовской подготовки. «Определенного, целевого подхода к подготовке бойца, всестороннего штурмовика — нет. <…> Те, кто проходил нашу советскую школу подготовки и уже после попал туда, понимают разницу того задела, который был в советское время, и той натовской подготовки, которую они проходили»,— прокомментировал Андрей Мордвичев подготовку солдат ВСУ.

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Мария Федотова