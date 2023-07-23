Страховки не дошли на фронт

Страховая компания «Согаз», выступающая единственным игроком в сегменте страхования жизни и здоровья военнослужащих, стала затягивать перечисление средств. Эксперты объясняют ситуацию неполным предоставлением документов или ошибками в подсчете сроков. Но если клиенты докажут, что задержка была необоснованной, они получат право на дополнительные выплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В июле военнослужащие и их родственники стали жаловаться, что «Согаз» затягивает выплаты по страхованию жизни и здоровья, хотя подтвердил получение документов. Сообщения об этом появились на сайтах «Банки.ру», «Сравни.ру» и др.

Так, по словам одного из пострадавших, 27 июня 2023 года «Согаз» получил документы от войсковой части, на 20 июля выплата не произведена, при этом после обращения в компанию 15 июля там лишь дали номер заявки и сказали, что перезвонят через три дня. По словам другого гражданина, выплата ожидается с декабря 2022 года. По закону выплата производится в течение 15 дней с момента получения необходимых документов.

Вместе с тем ряд граждан отмечает, что «Согаз» по итогу производит выплаты. В «Согазе» не ответили “Ъ”.

В случае гибели военнослужащего страховая сумма распределяется в равных долях между выгодоприобретателями (родственниками) и составляет более 3 млн руб., следует из памятки застрахованным лицам «Согаза». Если военнослужащий получил инвалидность, страховая сумма колеблется от почти 800 тыс. руб. до более 2 млн руб.. увечья — от почти 80 тыс. руб. до более 300 тыс. руб., увольнения — 78 тыс. руб.

По словам экспертов, затягивание выплат может быть связано с недостатком документов и ошибками граждан в подсчете сроков. «Стоит начать с того, что необходимо предоставить страховой компании весь перечень документов, которые установлены подзаконными актами и локальными актами страховой компании»,— подчеркивает старший юрист бюро адвокатов «Де-юре» Екатерина Булыгина.

«Важно верно рассчитать срок — в него не входят праздничные и нерабочие дни,— уточняет партнер агентства "Правовое содействие" Алиса Андреева.— Если поступил неполный пакет документов, предусмотренный перечнем, в течение пяти дней страховщик обязан направить соответствующее письмо с запросом недостающих документов». Иногда, добавляет юрист, лицо, имеющее право на выплату, не указывает способ ее получения либо предоставляет неактуальные данные.

Госпожа Булыгина допускает, что проблема может быть и в том, что штат сотрудников страховщика не соответствует возросшему числу заявлений по этой категории. Впрочем, по мнению главы регионального блока проекта «За права заемщиков» Галактиона Кучавы, «не стоит забывать и о стремлении компаний отказать в выплате».

Эксперты отмечают, что отправлять документы в страховую компанию могут как воинская часть или комиссариат, так и граждане.

«В рамках приказа Минобороны документы, необходимые для принятия решения о выплате страховой суммы, оформляются и направляются страховщику через военные комиссариаты по месту жительства застрахованного лица,— поясняет Екатерина Булыгина.— В то же время пакет документов может быть выдан на руки родственникам или иным выгодоприобретателям пострадавшего (погибшего)».

В случае расформирования воинской части документы направляются страховщику через часть-правопреемника, а в случае отсутствия таковой — через военный комиссариат по месту жительства застрахованного, уточняет госпожа Андреева.

Если страховая сумма не поступила вовремя, военнослужащий или выгодоприобретатели могут претендовать на дополнительные средства.

По словам господина Кучавы, в случае необоснованной задержки получатели имеют право рассчитывать на штраф в размере 1% от суммы за день просрочки. Для восстановления прав он рекомендует обратиться с жалобой в воинскую часть по месту прохождения службы или в комиссариат по месту жительства военнослужащего или членов его семьи, а также в Минобороны, Генпрокуратуру и военную прокуратуру.

Юлия Пославская, Екатерина Волкова, Ольга Шерункова