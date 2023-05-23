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Коммерсантъ FM
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Кто рискнет новыми территориями

Страхованию готовят базу для расширения рынка

Банк России и Минфин прорабатывают пути выхода страховщиков на рынок новых территорий. Развитие страховых услуг необходимо для развития других видов бизнеса, особенно учитывая высокие риски, обусловленные близостью боевых действий. Эксперты считают, что в первую очередь предложения будут касаться страхования ответственности. При этом опасения санкций, которые были превалирующей причиной отказа работы в Крыму в предыдущие годы, не будут определять позицию страховщиков.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЦБ и Минфин прорабатывают возможные варианты «запуска рынка страхования в новых субъектах РФ», сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе XVIII международной конференции по страхованию во вторник, 23 мая. Это касается ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Без страхования некоторые линии бизнеса просто останавливаются, в частности, «это касается страхования рисков перевозки грузов, их должен кто-то взять на себя», заявил он (цитата по «Интерфаксу»). В Минфине заявили “Ъ”, что «вопросы прорабатываются». «Банк России совместно с Минфином активно участвует в обсуждении возможных вариантов стимулирования развития страхования в новых субъектах, в том числе с использованием различных механизмов государственной поддержки»,— заявили “Ъ” в ЦБ.

Эксперты считают, что основными направлениями могут стать виды, связанные со страхованием ответственности. В первую очередь это обязательные виды страхования — ОСАГО, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОС ОПО), а также крайне актуально будет страхование ответственности застройщика (СМР) по госконтрактам, поскольку регион будет активно восстанавливаться и объем строительства будет очень большим, отмечает первый заместитель гендиректора брокерской компании «Союз Страхование» Степан Деревянский.

При этом эксперты указывают на высокий уровень риска. Основная сложность — это близость региона к территориям боевых действий и их статус, не признанный мировым сообществом, отмечает господин Деревянский.

Вместе с тем убытки, возникшие в связи или по причине боевых действий, не покрываются договором страхования, в связи с этим добровольные виды, особенно имущественные, не будут пользоваться спросом у клиентов. Потенциальных участников рынка пугает отсутствие нормативной базы, понимания потенциальной убыточности — могут возникнуть сложности с осмотром имущества, его оценкой и принятием на страхование, продолжает он.

Рынок страхования восстанавливается после прошлогоднего провала

Участники рынка предупреждают, что перестраховать такие риски за рубежом будет невозможно, все будет отдаваться в РНПК, распределяться на внутреннем рынке или оставаться на собственном удержании. В связи с этим для развития страховых механизмов в новых субъектах РФ целесообразно выбрать эффективную модель софинансирования страховых взносов — это может быть специализированный фонд, обеспечивающий софинансирование страховых премий либо страховщикам, либо страхователям, считает независимый эксперт Андрей Бархота. Также из-за принципиально более высокого уровня рисков и неслучайным характером его эскалации страховые тарифы для новых субъектов, вероятно, должны быть иными в сравнении со стандартными, отмечает он.

Вместе с тем эксперты полагают, что новые территории могут оказаться очень привлекательными для страховщиков.

По словам господина Деревянского, процедура организации страхования на новых территориях в целом схожа с аналогичной ситуацией по Крыму в 2014 году. Впрочем, тогда все боялись санкций и действовали очень аккуратно, но сейчас часть компаний уже находятся под санкциями, поэтому он полагает, что именно эти компании первыми и зайдут на этот рынок. В частности, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров рассказал “Ъ”, что сегодня на базе компании «ПСБ Страхование» ведется разработка продуктов как обязательных, так и добровольных видов страхования. Их пилотный запуск на новых территориях планируется уже в этом году, отметил он.

Между тем господин Деревянский полагает, что кто-то из небольших страховщиков захочет воспользоваться ситуацией и зайти на этот новый рынок, где уровень конкуренции низок или вообще отсутствует. Он не исключает, что под данный регион будет создана отдельная страховая компания, возможно даже аффилированная с каким-то крупным федеральным страховщиком. В ВСС не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Пославская

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