Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Некоторые новички «Ростова» не сыграют в первом туре РПЛ из-за запрета FIFA

В матче первого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» некоторые игроки «Ростова» не смогут принять участие из за запрета Международной федерации футбола (FIFA) на регистрацию новых игроков. Он связан с невозможностью перевести деньги по «политическим мотивам», говорится в сообщении ФК.

«Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам»,— сообщает «Ростов». В клубе подчеркнули готовность выполнить все обязательства, если на пути не будет барьеров.

Ранее состав «Ростова» пополнили Роман Акбашев, Илья Вахания, Алексей Ионов и иранец Мохаммад Мохеби.

В конце 2022 года регистрировать новых футболистов клубу запретил Российский футбольный союз. В апреле этого года запрет был снят.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...