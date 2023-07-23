Некоторые новички «Ростова» не сыграют в первом туре РПЛ из-за запрета FIFA

В матче первого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» некоторые игроки «Ростова» не смогут принять участие из за запрета Международной федерации футбола (FIFA) на регистрацию новых игроков. Он связан с невозможностью перевести деньги по «политическим мотивам», говорится в сообщении ФК.

«Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объеме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам»,— сообщает «Ростов». В клубе подчеркнули готовность выполнить все обязательства, если на пути не будет барьеров.

Ранее состав «Ростова» пополнили Роман Акбашев, Илья Вахания, Алексей Ионов и иранец Мохаммад Мохеби.

В конце 2022 года регистрировать новых футболистов клубу запретил Российский футбольный союз. В апреле этого года запрет был снят.

Мария Федотова