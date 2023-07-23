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Коммерсантъ FM
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Производителя очков Ray-Ban обвинили в завышении цен на 1000%

Франко-итальянского владельца брендов люксовых очков Ray-Ban и Oakley — компанию EssilorLuxottica обвиняют в ценовом сговоре в США. Соответствующий иск был подан от лица потребителей в федеральный суд Сан-Франциско в минувшую пятницу, сообщает Bloomberg.

Солнцезащитные очки Ray Ban

Солнцезащитные очки Ray Ban

Фото: flickr.com / christiaantriebert

Солнцезащитные очки Ray Ban

Фото: flickr.com / christiaantriebert

Как утверждает истец, сговор с конкурентами на американском рынке, в частности с компаниями Frames for America и For Eyes Optical, позволил Luxottica взвинтить цены на свою продукцию на 1000%. Кроме того, дочерняя компания EssilorLuxottica — EyeMed тайно заключила незаконные соглашения с тысячами поставщиков средств по уходу за глазами, чтобы «направить миллионы потребителей на покупку очков конгломерата по завышенной цене».

Помимо франко-итальянского производителя в качестве ответчиков в иске упомянуты еще около 20 компаний. В самой EssilorLuxottica ситуацию пока не комментируют.

Кирилл Сарханянц

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