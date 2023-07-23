В Ленинградской области на холеру проверяют трех человек

Медики Ленинградской области проверяют на холеру пробы у трех человек, ранее общавшихся с двумя заболевшими иностранцами в Тамбовской области, сообщила пресс-служба администрации региона. Ситуацию на контроль взял комитет по здравоохранению.

«До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют»,— говорится в сообщении.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщили о госпитализации двух граждан Индии с подозрением на холеру. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, клинические проявления инфекции зафиксированы только у одного из них. По месту жительства пациентов, в гостинице трудовых мигрантов в городе Рассказово, провели противоэпидемические мероприятия. На инфекцию проверили примерно 400 человек.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург