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Хорошая жизнь обросла новыми статьями

Беглому бизнесмену Роману Василенко вменили чертову дюжину уголовных дел по отмыванию доходов

На днях полиция завела на проживающего в Лондоне петербургского бизнесмена Романа Василенко более десяти новых уголовных дел по отмыванию преступных доходов. Сам фигурант давно находится в розыске, однако в прошлом он считался весьма успешным и энергичным предпринимателем с занимательной биографией. Флотский офицер, он сначала переквалифицировался в бизнес-коуча, а после создал свое главное на сегодня детище — компанию Life Is Good. В западной прессе его личность связывали даже с финансированием компании экс-президента США Дональда Трампа, а в российских медиа он в основном упоминается как организатор финансовой пирамиды, от которой пострадали тысячи людей по всей стране.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на прошлой неделе возбудило в отношении беглого бизнесмена Романа Василенко, подозреваемого в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, еще 13 уголовных дел, которые подпадают под легализацию денежных средств, полученных нечестным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, от деятельности его компании, которая работала под единым брендом Life Is Good (LIG, туда же входят Hermes Management Ltd. и «Бест Вей»), за восемь лет ее существования пострадало более 18 тыс. человек. По озвученной пресс-службой МВД России информации, гражданам предлагали стать пайщиками кооператива, обещая новое жилье без кабальных ипотечных условий, либо получение дохода, по самым скромным меркам, до 25% годовых. При этом деятельностью, связанной с инвестированием вкладов, как утверждает следствие, предприятие не занималось.

Для вступления в кооператив каждый клиент должен был сделать безвозвратный взнос в размере от €1 тыс. до €2 тыс. Далее требовалось накопить на счете в «Бест Вей» до 35–50% от стоимости выбранной квартиры, и только после этого пайщика ставили на очередь на приобретение жилплощади. Таким образом, квартира первому очереднику доставалась исключительно за счет вложений последующих пайщиков. При этом право собственности оформлялось на «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу лишь после выплаты оставшейся суммы. Привлекательность этой схемы, по мнению ее авторов и самих клиентов, заключалась в гораздо меньших переплатах по сравнению с обычной ипотекой. Впрочем, признанные по этому делу пострадавшими теперь говорят, что деятельность «Бест Вей» фактически заключается лишь в перераспределении денег между пайщиками.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с 2014 по 2022 год только 237 вкладчиков смогли полностью выкупить свои квадратные метры у потребкооператива. Притом что в пользование им было передано 2478 квартир.

Свою деятельность LIG начала в 2014 году, однако под оперативный прессинг она попала только в марте минувшего года. При этом в ноябре 2021 года Центробанк включил межрегиональный потребкооператив «Бест Вей» в «черный список» компаний с признаками финансовых пирамид. После сообщения регулятора появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них крупных денежных сумм под предлогом улучшения жилищных условий. Доход от криминального бизнеса, сообщает полиция, превысил 15 млрд рублей. По этим показателям LIG обогнала даже знаменитую пирамиду Finiko с ее десятью тысячами обманутых вкладчиков, которые отнесли туда порядка 5 млрд рублей. В материалах дела говорится, что свыше 158 млн рублей господин Василенко легализовал, приобретая недвижимость в Петербурге и Ленобласти.

Еще до заочного ареста весной прошлого года господин Василенко, имеющий, помимо российского паспорта, гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на жительство в Англии, уехал с женой в Великобританию. По данным «Ъ», в Лондоне у него также есть недвижимость, включая несколько торговых центров. При этом довольно большая часть имущества оформлена на его родственников.

Выросший в Ленинграде в семье офицеров морской авиации 53-летний бизнесмен Роман Василенко — выпускник Ярославского высшего военного финансового училища. По окончании вуза в 1990 году он служил в ВМФ РФ. Спустя восемь лет майор Василенко ушел в запас, сохранив право ношения формы. В интервью телеведущему Владимиру Соловьеву предприниматель неоднократно подчеркивал, что он потомственный военный и патриот, однако, по его словам, к концу 90-х перспектив для службы в армии он уже не видел и поэтому ушел в коммерцию. «Для меня это было самое тяжелое решение в жизни»,— сказал он. До создания LIG офицер запаса ВМФ Василенко несколько лет получал бизнес-образование по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах. В беседе с журналистом Владимиром Познером он заявил, что изначально хотел создать именно международную компанию, чтобы «инвестиции приходили к нам со всего мира», отметил господин Василенко.

Любопытно, что американские власти подозревали Романа Василенко в финансировании избирательной кампании бывшего президента США Дональда Трампа, который и сам сейчас ходит под несколькими уголовными делами. Роман Василенко сфотографировался с политиком и заплатил $100 тыс., часть из которых ушли в штаб президента. Согласно данным американского Минюста, 45-летний политконсультант Джесси Бентон вступил в сговор с коллегой, чтобы направить средства от гражданина РФ на президентскую кампанию 2016 года. Господин Бентон попросил Романа Василенко перевести $100 тыс. и передал $25 тыс. из них в качестве пожертвования, скрыв источник средств. Свое личное знакомство с Дональдом Трампом бизнесмен подтвердил в эфире «Первого канала».

Добавим, что после отъезда господина Василенко кресло председателя «Бест Вей» занял экс-депутат Госдумы Сергей Крючек. Вступив в должность, новый топ-менеджер заявлял, что планирует продолжить развивать кооператив, однако активность «Бест Вей» уже больше года как фактически парализована из-за следственных действий.

Андрей Кучеров

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