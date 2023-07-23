СМИ: власти ЮАР отказали Макрону в приглашении на саммит БРИКС

Президент Франции Эмманюэль Макрон так и не получил приглашения на саммит БРИКС от президента ЮАР Сирила Рамафосы, сообщило местное издание News24. Ранее французские СМИ со ссылкой на источники писали, что господин Макрон попросил господина Рамафосу пригласить его на саммит.

По данным News24, лидерам стран глобального Юга было разослано 70 приглашений. США, Великобритания и Франция приглашены не были. Несмотря на просьбу, приглашение не получил и Эммануэль Макрон, отмечает издание.

Французская газета L`Opinion со ссылкой на источник, близкий к окружению господина Макрона, сообщала, что он обратился к Сирилу Рамафосе с просьбой разрешить ему участвовать в саммите БРИКС. Собеседник издания заявил, что господин Макрон обсуждал возможность участия в саммите с господином Рамафосой в ходе телефонного разговора 3 июня. По словам источника, для президента ЮАР такая просьба стала сюрпризом, он планировал обсудить ее с партнерами по БРИКС.

Позднее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что участие Эмманюэля Макрона в саммите БРИКС было бы «хорошей идеей». Катрин Колонна скоро отправится в ЮАР с рабочим визитом, в ходе переговоров она может затронуть вопрос об участии господина Макрона в саммите.

Саммит БРИКС пройдет очно в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин выступит на саммите БРИКС по видео.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По данным СМИ, к объединению хотят присоединиться Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Власти ЮАР подписали Римский статут и обязаны выполнять решения МУС.