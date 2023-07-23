Путин объяснил, почему фотографируется с людьми, несмотря на карантин

Президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге посетил Кронштадтский собор. Выйдя из него, он подошел к людям на площади. На вопрос спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «а как же карантин» российский президент ответил: «Люди важнее».

Сегодня, 23 июля, президенты России и Белоруссии встретились в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров, которые прошли в Константиновском дворце, Владимир Путин, в частности, заявил о провале контрнаступления Украины. Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил российскому президенту, что находящиеся в Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер» хотят «на Запад». При этом, по его словам, отпускать их туда ему не хочется из-за «плохих настроений».