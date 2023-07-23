Спасо-Преображенский собор в Одессе: чем известен и ценен

В ночь на 23 июля одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор получил «значительные повреждения» из-за серии мощных взрывов. Местные власти сообщали о работе над городом средств противовоздушной обороны. Чем известен Спасо-Преображенский кафедральный собор — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nina Liashonok / Ukrinform / NurPhoto Фото: Nina Liashonok / Ukrinform / NurPhoto

Спасо-Преображенский кафедральный собор считается крупнейшим православным храмом в Одессе. С января 2023 года он включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как часть «исторического центра портового города Одессы».

Место под строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора освятили в августе 1794 года. Изначально власти планировали возвести церковь в честь Николая Чудотворца. На нее Екатерины II выделила примерно 24,1 тыс. рублей. После смерти императрицы строительство шло на пожертвования горожан, местных властей, одесских помещиков Иванова и Шлегеля. Постепенно проект разросся до соборного храма. Его торжественное освящение произошло в мае 1808 года.

С 1837 года Одесса стала центром Херсонской епархии, а Спасо-Преображенский собор приобрел статус кафедрального. Из-за нового статуса его расширили. Всего над собором работали несколько архитекторов: инженер Вонрезант (старая церковь), Франц Фраполли (колокольня), Богуслав Гейденрейх (трапезная).

В марте 1932 года собор закрыли. В мае 1936 года по решению властей колокольню и церковь взорвали как не представляющие архитектурной ценности, после взрыва сохранился только исторический фундамент.

В апреле 1999 года кабинет министров Украины включил собор в программу воссоздания выдающихся памятников истории и культуры. В сентябре того же года началось строительство, в фундамент заложили мощи Георгия Победоносца и послание будущим поколениям. Все работы шли на пожертвования горожан и частных инвесторов через Черноморский православный фонд. Всего собрали 32 млн гривен.

При реконструкции архитекторы ориентировались на исторический фундамент, фотографии и чертежи, сделанные во время перестройки 1903 года. В ходе нее собор превратился в один из крупнейших храмов Российской империи. По форме собор напоминает вытянутый латинский крест, имеет два храма — верхний и нижний. Верхний храм вмещает около 15 тыс. человек и оформлен в стиле русского классицизм: колонны и полы выполнены из белого мрамора, а иконостас — из серо-белого. Нижний храм рассчитан примерно на 1,5 тыс. человек.

В январе 2003 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла первая служба — молебен в честь завершения общестроительных работ по воссозданию храма. В 2005 году решением горсовета он введен в эксплуатацию. В ноябре 2005 года городские власти вернули в восстановленный собор прах семьи генерал-губернатора, кавказского наместника императора Михаила Воронцова. Его прах покоился в храме на протяжении 80 лет вплоть до взрыва в мае 1936 года.

В июле 2010 года патриарх московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Спасо-Преображенского кафедрального собора Одессы. Среди гостей присутствовали тогдашний вице-премьер Украины по вопросам региональной политики Виктор Тихонов и посол России в Украине Михаил Зурабов. Кафедральный собор находится под управлением Украинской православной церкви (Московского патриархата). Настоятель собора — митрополит Агафангел (Саввин).

В июне 2017 года СМИ сообщали, что в СБУ расследовали финансирование Спасо-Преображенского кафедрального собора горсоветом Одессы в размере 2,2 млн гривен (4,74 млн рублей) в год. Согласно заявлению народного депутата Украины Виталия Куприя, дело завели по ст. 110-2 УКУ («Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»).

В январе 2023 года народный депутат Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что открыто еще одно дело о возможной незаконной передаче храма Украинской православной церкви (Московского патриархата).

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе хранился медный крест, отлитый из монет, которые солдаты, отправлявшиеся на Крымскую войну 1854 года, оставляли в качестве пожертвований, а также мощи Святителя Иннокентия, списки чудотворных икон Иверской иконы Божией матери и Касперовской иконы Божией матери.