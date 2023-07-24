Источник: скончался экс-депутат заксобрания Пермской области

Вчера скончался бывший депутат заксобрания Пермской области, гендиректор ООО «Иолла» Игорь Пастухов, сообщил «Ъ-Прикамье», источник, знакомый с ситуацией. В краевом парламенте эти сведения пока не прокомментировали, уточнив, что не обладают информацией. По данным источника «Ъ-Прикамье», господин Пастухов скончался в результате продолжительной болезни. Другой собеседник сказал, что родственники пока не определись с датой и местом похорон. Также, по его сведениям, церемония прощания пройдет в узком формате, с приглашением только родственников.

В компании «Иолла» не подтвердили и не опровергли сведения о кончине Игоря Пастухова. На вопрос о назначении и. о. гендиректора в «Иолле» ответили, что информации об этом пока нет.

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Игорь Пастухов родился 3 мая 1961 года в деревне Губаны Уинского района, окончил Пермский сельхозинститут. Работал оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями областного ГУВД, коммерческим директором ТОО "Торговый дом "Канта", внешним управляющим АО "Эвестур", председателем совета директоров ЗАО "Пермский электротехнический завод". В декабре 2001 года избран депутатом законодательного собрания Пермской области.

В 2006 год был осужден на 6 лет за совершение насильственных действий, в марте 2009 года он досрочно освободился. Последние 10 лет он являлся гендиректором ООО «Промышленно-производственная группа «Иолла» (создана на базе бывшего электротехнического завода «Эвестур»).