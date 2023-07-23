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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье погиб мужчина, бросивший во время застолья на пол советскую гранату

В подмосковной деревне Бортниково молодой человек 2000 года рождения в состоянии алкогольного опьянения в шутку бросил перед друзьями на пол ручную гранату советских времен. Граната взорвалась, молодой человек погиб на месте. Пострадали четверо, в том числе двое несовершеннолетних.

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Фото: Прокуратура Московской области

Фото: Прокуратура Московской области

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Фото: Прокуратура Московской области

Фото: Прокуратура Московской области

«22 июля 2023 года около 10 часов вечера местный житель 2000 года рождения, находясь в частном доме, расположенном в д. Бортниково, в ходе распития спиртных напитков достал из летнего домика хранившуюся там ручную гранату советских времен и в шутку бросил ее на пол, предполагая, что она находится в нерабочем состоянии»,— говорится в сообщении подмосковной прокуратуры в Telegram.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывных устройств (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Анастасия Ларина

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