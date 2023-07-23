В Иркутске суд признал недействительным брак между лицами, «переменившими пол»

Октябрьский райсуд Иркутска аннулировал брак между переменившими пол лицами, сообщил журналистам руководитель службы ЗАГС Иркутской области Валерий Митусов, говоря об итогах работы службы за первые шесть месяцев 2023 года. Решение было принято по заявлению прокуратуры, куда обратилась служба ЗАГСа.

«По итогам судебного заседания судом была принята позиция службы и прокурора и исковые требования были удовлетворены. Данное решение суда стало первым в Российской Федерации и создало прецедент»,– сообщил Валерий Митусов, не уточнив подробности дела.

На прошлой неделе Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете смены пола. Решение было принято единогласно. Как сообщал «Ъ», законом вводится запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию, изменение пола в документах. Тем, кто уже сменил пол, будет запрещено усыновлять детей, а их брак будет аннулирован.

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Оксана Павлова