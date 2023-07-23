Пропавший в Кузбассе 6-летний ребенок найден погибшим

Тело 6-летнего малька, пропавшего накануне в Кузбассе, обнаружено в водоеме недалеко от дома потерпевшего, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Известно, что вечером 22 июля мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома и не вернулся. По факту безвестного исчезновения ребенка было возбуждено угловое дело. Поиски велись силами сотрудников полиции, МЧС и волонтерами.

Сейчас следователями СК России осматривается место происшествия, будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, которые установят причину гибели ребенка.

Также в Кузбассе ведутся поиски трех подростков, потерявшихся в горах 28 июня. По данным СУ СКР по региону, дети пропали при спуске туристической группы с пика Поднебесный.

Они должны были вернуться в приют «Рубановский», однако местонахождение подростков до сих пор не установлено. Следователями с помощью квадрокоптеров с тепловизором осмотрены туристические маршруты, русло реки, где была туристическая группа, а также пограничная с Хакасией лесополоса. Мероприятия по поиску подростков ведутся в непрерывном режиме, сообщили правоохранители.

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