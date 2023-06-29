Спасатели ведут поиски троих подростков в горах Кузбасса

Трое подростков пропали во время похода в составе туристической группы в районе пика Поднебесный. Они не выходят на связь около суток, сообщили «Ъ-Сибирь» в ГКУ КО «Агентство по защите населения и территории Кемеровской области». На поиски выдвинулись десять спасателей междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда.

Сообщение о пропаже подростков поступило от директора государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау». Туристы должны были вернуться в приют «Рыбаковский» 28 июня. Отмечается, что сотовая связь в той местности отсутствует.

Пик Поднебесный находится на территории хребта Кузнецкий Алатау, на границе Кузбасса и Хакасии. Его высота достигает 1,5 тыс. м.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова