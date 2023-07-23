Финская аутлет-деревня Zsar опустела после закрытия границ для российских туристов

Аутлет-деревня Zsar Outlet Village в финском городе Ваалимаа на границе с Россией опустела после того, как Хельсинки запретила въезд туристам из РФ. В 2022 году она подала документы на банкротство.

Спустя девять месяцев после банкротства в аутлет-деревне побывали журналисты финской газеты Ilta-Sanomat. Они обратили внимание, что через трещины в асфальте пробиваются сорняки, над улицами висит рождественская гирлянда и пластиковые украшения с осенними листьями. В магазинах нет товаров, по деревне никто не гуляет.

Ориентированная на российских туристов Zsar Outlet Village была открыта в ноябре 2018 года. Стоимость инвестиций оценивалась в €40 млн. Вторая часть проекта так и не была реализована. Изначально на числе туристов сказалась пандемия, а после — ввод войск на Украину. «Хорошая идея и совершенно неудачное время»,— прокомментировал произошедшее с деревней менеджер по недвижимости Микко Томминен, который продемонстрировал журналистам Ilta-Sanomat пустые помещения.

Господин Томминен сообщил, что управляющие продолжают поддерживать состояние имущества таким образом, чтобы его стоимость не уменьшилась и чтобы деревню «можно было бы открыть хоть через неделю». Так, остается включенным кондиционер, чтобы не накопилась влага. Запланированы некоторые ремонтные работы, в рабочем состоянии остаются датчики охранной и пожарной сигнализации.

Микко Томминен рассказал, что закрытие комплекса стало проблемой не только для бизнесменов, но и для муниципалитета Виролахти. В деревне работало много жителей. После банкротства кто-то из них перешел в другие магазины того же бренда, кто-то «лишился заработка». По оценке менеджера, в масштабах муниципалитета комплекс был крупным работодателем.

В марте на месте комплекса было организовано мероприятие Vaalimaa23, на которое, как рассказал господин Томминен, приехали гости министерского уровня. После ввода Россией войск на Украину деревню посещали зарубежные съемочные группы, в том числе из Италии, Японии и Норвегии. Также приезжала французская журналистка The New York Times. Недавно на огромной парковке перед деревней снимали рекламу автомобиля. «Если кто-то захочет использовать площадь для стоянки караванов верблюдов, почему бы и не согласиться»,— объяснил менеджер.

С конца сентября 2022 года Финляндия закрыла въезд для россиян с туристической визой. Тогда власти республики разрешили россиянам въезд по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам. В июле 2023 года ограничения были расширены. Власти усложнили поездки в страну для бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.

Леонид Уварчев