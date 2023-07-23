Число пострадавших при обрушении моста в Луге Ленобласти выросло до восьми человек

В городе Луга Ленинградской области число пострадавших при обрушении пешеходного моста увеличилось до восьми человек, следует из сообщения регионального правительства в Telegram. Никому не потребовалась госпитализация. Как сообщалось ранее, при обрушении один человек погиб.

Изначально власти сообщали, что три человека получили травмы средней степени тяжести и прошли обследование в Лужской межрайонной больнице. Трем людям помощь оказали на месте происшествия, еще двое сами обратились в Лужскую больницу.

Обрушение деревянного пешеходного моста произошло во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега». Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Леонид Уварчев