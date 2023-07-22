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Коммерсантъ FM
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СМИ: один человек погиб при обрушении пешеходного моста в Луге

В городе Луга в Ленинградской области обрушился пешеходный мост, в результате чего погиб один человек. Четыре человека пострадали, один из них находится в реанимации, сообщает издание 78.ru.

Уточняется, что мост находится на набережной у спортивного комплекса. Очевидец инцидента сообщил изданию, что в Луге сейчас проходит праздник-фестиваль славянской культуры «Ольгины берега». По его словам, люди на мосту ждали, когда по реке Луга будет проплывать на ладье актриса в образе княгини Ольги. Вероятно, конструкция не выдержала веса большого количества людей, считает собеседник издания.

Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило в Telegram, что устанавливает обстоятельства произошедшего.

Эрдни Кагалтынов

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